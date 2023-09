Apre Palazzo Ripetta, nuovo hotel 5 stelle indipendente nel centro di Roma

Palazzo Ripetta è il nuovo hotel 5 stelle ad inaugurare nella Capitale, incastonato in uno storico palazzo risalente al XVI secolo, proprio nel Tridente romano. Con l'ianugurazione della terrazza Eterem la location ha ufficialmente aperto al pubblico le porte delle 78 camere e suite.

La storia di Palazzo Ripetta

Nato come Conservatorio della Divina Provvidenza alla fine del ‘600, negli anni 60 Palazzo Ripetta è acquistato dalla Famiglia Ginobbi che affida il progetto di ristrutturazione al celebre architetto Luigi Moretti, una delle figure più influenti dell’architettura italiana del XX secolo.



Nel 2020 ha inizio un’altra opera di restauro dell’intero immobile, affidata allo Studio Gaetani e MOI Architetture e alla designer Fausta Gaetani per le camere e le aree comuni e a Roberto Liorni per le aree destinate all’offerta gastronomica; interventi importanti che hanno valorizzato il progetto morettiano, evidente nelle nervature arrotondate che scandiscono gli spazi del ristorante e nelle volute in stucco che smussano gli angoli dei diversi saloni del pianterreno come dell’intero immobile, incorniciando le alte finestre affacciate sulla città.

Per volontà del CEO, Giacomo Crisci, collezionista di opere della prima metà del XX secolo, Palazzo Ripetta negli anni si è arricchito di pezzi d’arte e di design, come l’iconica Sfera di Pomodoro e le opere di grandi artisti come Giacomo Manzù, arrivando fino a pionieri della street art newyorkese, tra cui Angel Ortiz.

“L’intento non è solo quello di offrire alla città un nuovo punto di riferimento con un edificio di grande pregio, ma anche di raccontare una nuova idea di hotellerie con al centro l’arte, la storia e cultura del nostro Paese, nonché la sostenibilità. Vogliamo offrire un’esperienza unica che sia il risultato di più fattori: oltre alla bellezza e armonia degli spazi grazie alla scelta dei migliori materiali e artigiani, fondamentali sono le nostre persone che ogni giorno, con il loro impegno costante e con l’immancabile sorriso, contribuiscono alla felicità degli ospiti. Inoltre, imprescindibile è per noi l’impegno per la tutela dell’ambiente, in ogni nostra scelta quotidiana", ha commentato Giacomo Crisci, CEO di Palazzo Ripetta.

L'hotel in pieno centro

Palazzo Ripetta offre al pubblico 78 camere e suite, 4 sale meeting, un ristorante gourmet, un cocktail bar, un meraviglioso cortile interno e l’esclusivo Etere rooftop all’ultimo piano dell'edificio, il progetto che conclude il processo di ristrutturazione dell’albergo, la quintessenza che si aggiunge ai quattro elementi che rendono Palazzo Ripetta così speciale (le ampie ed eleganti camere, il Ristorante gourmet San Baylon, la verdeggiante oasi di Piazzetta Ripetta e le evocative sale meeting & eventi).

Con la sua anima green e salutare, trasmessa dagli arredi sostenibili e dal menù stagionale ricercato, Etere punta a diventare la location di riferimento nel panorama elitario di Roma e non solo, grazie alla vista spettacolare sui tetti della Città Eterna e alla cucina del rinomato Executive Chef Marco Ciccotelli.

Anche l'offerta enogastronomica, infatti, è stata pensata al dettaglio da Alessia Meli, Direttore Food & Beverage, e rappresenta una delle principali anime di Palazzo Ripetta, con il ristorante San Baylon, Piazzetta Ripetta (nel chiostro del Palazzo), Baylon Cocktail Bar (per la mixology) e ora anche Etere, il rooftop di Palazzo Ripetta.

“Credo fermamente che l’esperienza culinaria possa fare la differenza nel lasciare quel qualcosa in più nei ricordi dei clienti. Per questo abbiamo investito su tre differenti concetti di ristorazione in grado di rispondere alle esigenze dei nostri clienti italiani e internazionali, puntando ad offrire loro esperienze di piacere nuove che soddisfano ogni bisogno e al contempo sorprendano di volta in volta le loro aspettative. Oggi siamo orgogliosi di presentare ETERE, l’ultimo e atteso tassello di Palazzo Ripetta: un luogo dove piatti sani e gustosi alimentano la convivialità, dove l’atmosfera accoglie e il panorama romano abbraccia ogni momento vissuto”, afferma Alessia Meli, Direttore Food & Beverage.