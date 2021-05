Su via del Corso arriva l'Apple store. Si avvicina l'apertura

Non manca molto all'apertura di Apple Via del Corso nel pieno centro di Roma. Un nuovo logo compare sulle vetrine in allestimento per omaggiare la creatività capitolina

Quasi tutto pronto per l'apertura di Apple via del Corso nel pieno centro di Roma. Il nuovo punto vendita della Mela aprirà in pieno centro e riqulificherà Palazzo Marignoli, e già da oggi, venerdì 14 maggio, è possibile osservare la nuova campagna promozionale dell'azienda. La data di inaugurazione dello store ancora non è conosciuta ma la scritta visibile sulle vetrine "Stiamo arrivando" fa presagire ad una imminente apertura dopo che nel 2017 era arrivata il via libera della giunta Raggi. Nel nuovo punto vendita verranno impiegati parte dei dipendenti dello store di Roma Est chiuso. Sul mercato di Roma sono previste 120 nuove assunzioni.

Il logo

Sulle righe apparse sulle vetrine l'azienda lancia il messaggio di essere creativi. Proprio la creatività è il fulcro della campagna Apple in omaggio alla tradizione artistica e creativa di Roma. Proprio per questo pure il famosissimo logo della Mela, ha ricevuto un restuauro. Il noto logo della Apple cambia stile per lo store in Via del Corso. Infatti nel logo, i sei colori della prima storica mela, riempiono dinamicamente una delle venature del marmo, simbolo dell'eccellenza artistica della Capitale e di tutta l'Italia.

I Creativi Apple

Un invito a scoprire l’impulso creativo, che è in ognuno di noi, e a usare la tecnologia Apple come un propulsore dell’immaginazione, uno scalpello digitale che aiuta a dare vita alle nostre idee. Questo sarà possibile allo store dove si troveranno i Creativi Apple, figure professionali versate nelle arti che aiuteranno e consiglieranno i clienti nei loro progetti. Questo aiuto sarà disponibile gratuitamente per tutti, attraverso il programma Today at Apple con il suo fitto calendario di eventi online o, quando sarà di nuovo possibile, in presenza.