Attici e appartamenti a Roma: costruzioni immerse nel verde in vendita, solo per un week end, a un prezzo unico

Il cantiere Colle Veio a Roma è nuovamente in movimento, con i lavori che procedono spediti verso la realizzazione di un progetto residenziale di ultima generazione. L'attenzione si focalizza su un evento imperdibile che si terrà sabato 16 e domenica 17 marzo, dalle ore 10 alle 19 e dalle ore 10 alle 14: si tratta di un open day che segna l'avvio della vendita del nuovo lotto.

Quest'ultimo offre opportunità esclusive: tagli inediti, posizioni privilegiate e vantaggi irresistibili. Gli acquirenti potranno godere di un ulteriore Extra Sconto del 2% e di un voucher arredo incluso nel pacchetto, rendendo l'acquisto ancora più allettante.

Uno spazio di benessere

Colle Veio, un'iniziativa di Federici Costruzioni promossa da Compagnia Immobiliare Italiana, non offre solo una casa ma uno stile di vita. Immerso nel verde, il progetto offre un'oasi di tranquillità lontana dal caos cittadino. È la scelta ideale per chi desidera una vita equilibrata, prendendosi cura sia della salute fisica che psichica. Questo ambiente è perfetto per famiglie con bambini, single, coppie e amanti degli animali. Per chi pratica sport, è orientato al benessere o desidera vivere circondato dalla natura, Colle Veio è la risposta.

Gli appartamenti sono pensati per soddisfare ogni esigenza. Ogni unità abitativa è dotata di splendide logge, che consentono di vivere all'aperto in ogni stagione, garantendo la massima privacy. Queste logge diventano il luogo ideale per lavorare, organizzare aperitivi con gli amici, cene romantiche o semplicemente rilassarsi leggendo un buon libro di fronte al verde circostante.

L'open day

L'evento, accessibile a tutti, offre ai visitatori l'opportunità di intraprendere un affascinante viaggio nell'architettura contemporanea di Colle Veio. All’interno dello showroom situato all'incrocio tra via di Grottarossa e via Longarone, il percorso proposto è un'autentica immersione in un racconto visivo e sensoriale.

Attraverso una combinazione di immagini, materiali e ricostruzioni, sia reali che virtuali, i partecipanti potranno anticipare la visione del progetto finale e comprendere come si concretizzerà il concetto di abitare contemporaneo. Grazie alla tecnologia di realtà virtuale, si potrà vivere un'esperienza coinvolgente, esplorando un modello di appartamento, affacciandosi dalla terrazza e ammirando il panorama circostante.

Il percorso prosegue con una visita al cantiere, consentendo ai visitatori di osservare da vicino le strutture in costruzione. Questa fase offre l'opportunità unica di visualizzare il luogo in cui sorgerà la propria futura casa e di apprezzare la magnifica vista che farà parte della quotidianità. Il viaggio si conclude con il rientro nello showroom, dove sarà possibile toccare con mano gli arredi presenti nel voucher in promozione e ottenere tutte le informazioni commerciali necessarie per trasformare il sogno di un nuovo ambiente abitativo in una realtà tangibile.

Per accreditarsi e scoprire di più sulle residenze Colle Veio a Roma Nord, è necessario compilare il form su https://www.colleveio.it/ oppure chiamare lo 06 79250169