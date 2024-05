Aperte le selezioni per Roma Impresa Comune, il progetto per rendere le aziende romane a prova di futuro

Può essere sintetizzata in questo modo la finalità principale del progetto “Roma Impresa Comune”, nato dalla collaborazione tra l’Assessorato alle Politiche della Sicurezza, Attività Produttive e Pari Opportunità del Comune di Roma e NATIVA, società di consulenza che da oltre dieci anni supporta alcune delle più importanti aziende italiane ed europee in una radicale evoluzione del proprio business, accelerandone la transizione verso modelli che mettano al centro la sostenibilità.

L’obiettivo dell’iniziativa, che è stata ufficialmente presentata a marzo, è rendere Roma entro il 2030 la capitale mondiale delle Società Benefit - cioè quelle aziende che scelgono di modificare il proprio statuto per perseguire, oltre al profitto, una o più finalità che abbiano un impatto positivo sul territorio, sulla comunità o sull’ambiente.

Nel 2016 l’Italia è diventata il primo Paese al di fuori degli Stati Uniti a introdurre una legge che consente alle società di adottare lo status di Società Benefit. La struttura di governance di queste società, che in Italia sono più di 3.600, impone ai manager di bilanciare l’obiettivo di profitto e gli interessi degli azionisti con gli interessi della società e dell'ambiente, misurando l’impatto aziendale e rendicontando obiettivi e risultati assieme al bilancio.

Per aiutare le aziende romane ad adottare la forma giuridica di Società Benefit, il programma di Roma Impresa Comune prevede diverse fasi. La Fase 1 del progetto - attualmente in corso - coinvolgerà un gruppo iniziale di aziende individuate attraverso una open call. Se saranno selezionate, le aziende che si sono candidate avranno accesso, attraverso un programma di incontri con i consulenti di NATIVA, a un percorso di formazione che le aiuterà da un lato a individuare le proprie specifiche finalità di beneficio comune da inserire nello statuto, dall’altro a usare e gestire in autonomia gli strumenti dedicati al supporto gestionale Benefit.



Entro la fine del 2024 saranno divulgati i risultati della prima fase del programma, che verranno celebrati in un evento dedicato al mondo Benefit in cui le imprese partecipanti faranno da case history positive per il tessuto economico romano. Dal 2025 verrà poi avviata la Fase 2, con l’obiettivo di allargare l’iniziativa a un numero sempre più ampio di imprese, per innescare un cambiamento esponenziale nei prossimi anni.



Oggi nel territorio del Comune di Roma ci sono 271 Società Benefit attive - un numero cresciuto ad un tasso medio annuo del 66% dal 2018 ad oggi, per un totale aggregato di circa 1.700 milioni di euro di Valore della Produzione e circa 16.000 addetti occupati. Su 246.000 imprese presenti in totale a Roma Capitale, il progetto Roma Impresa Comune ha individuato un bacino di 140.000 future potenziali Società Benefit, di cui 122.000 Società di capitali e 18.000 Società di persone.

Per candidare la tua azienda, costituita o costituenda, visita il sito web di Roma Impresa Comune.

Se vuoi avere maggiori informazioni sull’iniziativa, partecipa al webinar informativo che si terrà su Zoom martedì 14 maggio alle h 15.00 - puoi registrarti cliccando qui.