Grande successo per la serata di beneficenza a sostegno della Fondazione Antea

Dopo lo stop dovuto alla pandemia, torna la tradizionale serata di beneficenza a sostegno della Fondazione Antea. Ed anche dopo due anni di stop il successo è stato enorme.Mercoledì 15 giugno, nella splendida residenza privata nel cuore dei Parioli della Presidente del comitato promotore Antea Annalisa de Simone Niquesa con il Catering offerto da Relais Le Jardin, gli ospiti hanno sostenuto la raccolta di fondi a favore della fondazione romana che si occupa di garantire assistenza gratuita in Cure Palliative a domicilio e in hospice ai malati inguaribili.

La serata, sostenuta da Acque della Salute Uliveto e Rocchetta, FINECO Bank e tanti altri, è stata presentata dalla bellissima conduttrice televisiva Monica Marangoni e dal direttore artistico Paolo Peroso.

L’esibizione musicale della Banda dell’Esercito, composta da un sestetto di ottoni e percussioni, ha anticipato la consegna del premio “Ali di Antea” alla Famiglia Ottaviani e a Liberta Marchini Corsi, importante riconoscimento per quanti hanno contribuito con serietà e spirito di solidarietà a sostenere la Fondazione Antea e l’importante attività di assistenza rivolta ad oltre 29.000 persone.

A seguire l’esilarante monologo di Simona Marchini, le performances di illusionismo e magia a cura di Supermagic e il DJ Set firmato Olivia. Tra i tanti i volti noti che hanno partecipato con entusiasmo alla serata Stefano Marzetti, Executive chef Hotel Splendid Royal, Rosanna Lambertucci, Fabrizio Rocca, il Principe Francesco Boncompagni Ludovisi , Elena Bonelli, Giuseppe Cornetto Bourlot, Leonardo Metalli e altri appresentanti del mondo della cultura, dell’imprenditoria, dello spettacolo e del giornalismo.

Fondazione Antea svolge un ruolo fondamentale nella vita dei pazienti inguaribili e delle loro famiglie, garantendo assistenza gratuita, 24 ore su 24, a domicilio e nell’hospice del Parco di Santa Maria della Pietà. L’assistenza di Antea si basa sulle Cure palliative, non solo con assistenza medico-infermieristica, ma anche con supporto psicologico, riabilitativo, sociale, spirituale e legale, necessari per garantire la migliore qualità di vita possibile, anche in fase terminale.

Durante la serata sono stati raccolti oltre 20.000 Euro destinati a finanziare i tanti progetti promossi e realizzati da Antea.