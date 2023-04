ANGI, Innovation Cybersecurity Summit: il 12 aprile appuntamento a Palazzo Wedeking

Innovazione, difesa e cybersicurezza. Questi gli importanti temi che saranno oggetto dell’importante manifestazione indetta per il 12 aprile p.v. denominata “Innovation Cybersecurity Summit”. L’appuntamento si terrà presso la prestigiosa cornice di Palazzo Wedekind a Roma. L’iniziativa è promossa dall’ANGI – Associazione Nazionale Giovani Innovatori in collaborazione con gli Uffici del Parlamento Europeo in Italia, con il patrocinio della Rappresentanza della Commissione Europea in Italia, di AIPSA, di Cyber 4,0 Cybersecurity Competer Center, Cyber Area e con la partnership strategica di Women4Cyber Italia.

La conferenza punta ad evidenziare il ruolo dell’innovazione, della difesa e della sicurezza cibernetica come chiavi di volta per lo sviluppo delle imprese e per la sicurezza dei siti critici dello stato. Saranno altresì presentati nel corso dei lavori i dati dell’Osservatorio by ANGI Ricerche sullo stato degli investimenti e della cybersicurezza in Italia e infine dei settori maggiormente in crescita.

L’iniziativa vedrà l’intervento del gotha delle istituzioni e in particolare i vertici del DIS - Dipartimento delle informazioni per la sicurezza, dell’ACN – Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale, del Copasir, del Parlamento Europeo, della Commissione Europea, della Presidenza del Consiglio, della Camera dei deputati, del Senato della Repubblica, delle Forze Armate e della Polizia di Stato.

Ad evidenziare il percorso del mondo imprese e le loro rispettive attività, saranno presenti i dirigenti di importanti aziende italiane ed internazionali, tra cui: Bip - Cybersec, Team System, Atlantica, Resecurity, Swag e IPS Spa.

“Siamo lieti della straordinaria adesione da parte delle istituzioni nazionali ed europee e del mondo delle imprese al nostro appuntamento che punta ad evidenziare il ruolo dell’innovazione, della difesa e della cybersicurezza per lo sviluppo e la salvaguardia del nostro ecosistema paese. L’occasione sarà propizia sia per evidenziare le attività e le progettuali svolte dalle istituzioni sia per approfondire come i differenti operatori e stakeholder si stiano muovendo nei vari cluster di area, cogliendo così l’occasione per interloquire con il Governo al fine di rafforzare l’operato a sostegno della sicurezza dello stato italiano all’insegna dell’innovazione e del digitale”. Così il presidente dell’ANGI, Gabriele Ferrieri (già ForbesU30).