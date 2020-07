Angelica Donati nominata Presidente ANCE Lazio Giovani

L’assemblea di ANCE Lazio Giovani ha eletto oggi Angelica Donati nuovo Presidente Regionale, prima donna a ricoprire la carica. Benedetta Stirpe e Andrea Adami sono stati nominati vicepresidenti.

Imprenditrice e manager nel settore Real Estate e delle costruzioni, Angelica Donati è Head of Business Development di Donati SpA, consolidata società di progettazioni, costruzioni e partecipazioni che attua da 40 anni progetti in Italia e all’estero nel campo delle infrastrutture, dell’edilizia e del restauro monumentale. Angelica Donati è anche CEO di Donati Immobiliare Group, property developer internazionale.

Dopo un’esperienza internazionale decennale nel mondo della finanza e del marketing, Angelica Donati ha lavorato all’inizio della propria carriera nel team di Foreign Exchange Sales in Goldman Sachs UK e ricoperto il ruolo di Retail Marketing Manager in Ralph Lauren UK, Donati nel 2012 ha fondato Donati Immobiliare Group, continuando a consolidare il proprio cursus associativo all’interno di ANCE Giovani, in cui attualmente ricopre anche il ruolo di delegata all’internazionalizzazione del Consiglio di Presidenza nazionale.

Nel 2020 Angelica Donati ha ricevuto il premio “Donna dell’Anno” ai Real Estate Awards, per il suo impegno nel proptech e nell’impatto della trasformazione digitale sul real estate e le costruzioni.

La nuova Presidente di ANCE Lazio Giovani ha affermato:

“Sono onorata di ricoprire questo incarico. In un momento storico come quello che stiamo vivendo, è essenziale investire sul futuro delle nostre aziende per far ripartire il Paese. Con la mia squadra lavoreremo non solo per promuovere le istanze del nostro settore nel Lazio, ma anche per fare rete, condividere le best practice e stimolare l’innovazione delle nostre imprese. Spero di riuscire a rappresentare al meglio le esigenze dei giovani costruttori del Lazio mettendo a disposizione dei colleghi l’esperienza imprenditoriale che ho maturato in Italia e all’estero”.

Ance Lazio ringrazia Fabrizio Dell’Uomo, Presidente uscente in carica dal 2016 ad oggi, per l’impegno e i numerosi risultati conseguiti nel corso del suo mandato. Fabrizio Dell’Uomo è procuratore dell’Impresa Edil 2000 F.lli Dell’Uomo srl con sede in Anagni. Nel corso dell’Assemblea Dell’Uomo ha affermato che “E’ stato un lungo periodo, a volte anche molto difficile, ma ricco di soddisfazioni e riconoscimenti sia sul piano associativo che personale. Ho intessuto con parecchi di voi rapporti di sincera amicizia e collaborazione che sono sicuro rimarranno nel tempo. Al nuovo Presidente consegno, con orgoglio, un Gruppo Regionale per la prima volta rappresentato da tutte le componenti provinciali aderenti ad Ance Lazio. Sarà la base per una ripartenza proficua e ricca di nuovi spunti”.

Il Presidente di ANCE Lazio Domenico Merlani si unisce nei ringraziamenti a Fabrizio Dell’Uomo, per il suo impegno proficuo e augura buon lavoro alla nuova Presidente, Angelica Donati.