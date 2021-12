VIDEO: Il Car si amplia e diventa il primo mercato d'Italia: produrrà 1800 posti di lavoro

Il Centro agroalimentare di Roma si amplia e diventa il primo mercato in Italia e il terzo in Europa. Nell'Aula Tevere della Regione, infatti, è stato firmato il progetto di ampliamento del Car alla presenza del Presidente della Regione Lazio Nicola Zingaretti, del sindaco di Roma Roberto Gualtieri, del sindaco di Guidonia Michel Barbet, del vicepresidente della Regione Daniele Leodori e del direttore generale di Car Fabio Massimo Pallottini.

Il Car estenderà la sue superficie di oltre 200mila metri quadrati e lo farà diventare il primo mercato in Italia e il terzo d’Europa dopo quello di Barcellona e Parigi.

Il progetto stima un incremento produttivo del livello complessivo del Car di circa 1.500 unità, oltre un impatto indiretto di circa 1.800 posti di lavoro impegnati nelle attività di realizzazione del progetto di espansione.

“Il Car garantisce cibo fresco e di qualità nelle tavole dei Romani - dichiara il sindaco di Roma Roberto Gualtieri -. Uno sviluppo verde e sostenibile che aiuterà ancora di più la diffusione del buon cibo. Ci saranno tanti posti di lavoro in più”.

Il nuovo Centro Agroalimentare Roma mira a ridurre l’impatto ambientale attraverso l’introduzione di soluzioni innovative per il ciclo del prodotto e dei rifiuti, una gestione efficiente del sistema idrico (smart water management), l’utilizzo di fonti rinnovabili per il consumo energetico e la presenza di processi digitali che permetteranno di monitorare la sostenibilità della struttura e la qualità del costruito.

“Quello presentato oggi è un progetto corale - commenta il direttore generale di Car Fabio Pallottini - che grazie al contributo della Regione Lazio, del Comune di Guidonia e di Roma Capitale permetterà di avviare un hub strategico a livello nazionale e internazionale per il settore dell’agricoltura, della logistica, dell’Ho.re.ca. nonché un modello virtuoso di ecosistema sostenibile inclusivo per gli operatori del settore”.