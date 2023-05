Occupano più spazio di quello che pagano, non ruotano: tutti i trucchi degli ambulanti romani per "allargarsi"

La gran parte degli ambulanti opera nel rispetto della legge e lavora duramente per portare avanti un’attività faticosa e spesso poco remunerativa. Vi è però una minoranza che da molti anni tende a usare metodi al confine della legalità, per non dire del tutto vietati, grazie ai quali mette in strada tre banchi invece di uno, permane nei luoghi più pregiati levando spazio agli altri, invade la superficie pubblica rendendo poco fruibili marciapiedi e strade. Negli ultimi anni, sono tante le inchieste che hanno visto coinvolti i rappresentanti di alcune note famiglie di ambulanti e funzionari comunali, in un intreccio fatto di corruzione e prepotenza.

Il tema del commercio itinerante è al centro del dibattito politico: c’è chi vorrebbe che anche le licenze di commercio ambulante fossero mandate a gara ogni 10-15 anni secondo i principi della direttiva Bolkestein, quella che riguarda i balneari per i quali l’Italia è sotto la lente di Bruxelles con una procedura di infrazione europea. Ma c’è anche chi vuole tenere esenti le bancarelle dalle gare e ritiene giusto prorogare lo status quo per molti anni ancora.

Il problema non è uguale in tutta Italia: a Roma in particolare, si conta un numero di bancarelle di molto superiore rispetto alle altre capitali europee. Sono più di 12.000 le licenze rilasciate nel territorio comunale (circa il doppio di Parigi), alle quali si sommano altrettanti operatori abusivi. Nonostante questa ipertrofia, o forse proprio a causa di un numero così elevato di concessioni, gli ambulanti lottano quotidianamente per sostare nelle strade più pregiate, per allargarsi a dismisura, per esporre più merce del consentito.

Il regolamento capitolino li divide in quattro grandi gruppi: le cosiddette postazioni fisse (chioschi per la vendita nel settore alimentare e non); le rotazioni (che a loro volta sono suddivise in gruppi A, B, C, esterna E, dolciumi D, bibite e sorbetti), gli itineranti e i mercati in sede fissa. Questi ultimi sono quelli che soffrono di più per la crisi e il cambio delle abitudini di acquisto mentre le altre bancarelle hanno conosciuto periodi d’oro soprattutto in concomitanza di grandi eventi.

Quanto vale una licenza

Durante il Giubileo del 2000, la postazione fissa per un piccolo banco di otto metri quadrati in piazza dei Giureconsulti, davanti l’uscita della metro, veniva venduta a 660 milioni di lire (circa 320mila euro), mentre l’affitto poteva superare i 15 mila euro/mese. Negli anni questi importi si sono ridotti. Il business però resta redditizio soprattutto in strade come via Cola di Rienzo, via Appia Nuova, viale Parioli. A Roma inoltre non si rilasciano nuovi titoli da moltissimi anni pertanto chi ne possiede uno o più di uno può venderlo a prezzi differenti in base al luogo e alla tipologia. Una concessione fissa in viale Giulio Cesare ha un valore molto alto, mentre una “rotazione” in un mercato di periferia non supera i 20/30 mila euro. Dieci anni fa, secondo il presidente di Apvad, una delle cooperative degli ambulanti romani, un permesso per la vendita di bibite e sorbetti nei luoghi più turistici del I Municipio valeva anche 600 mila euro. Ma si tratta di concessioni che raramente passano di mano per cui è molto difficile stilare dati affidabili. Quelle in luoghi meno remunerativi, oggi hanno un valore che si aggira sui 50 mila euro.

Il pasticcio è nelle rotazioni

Le rotazioni sono un insieme di posteggi assegnati non a un singolo operatore ma a una pluralità, anche 30 o 40. In sostanza si fa a turno per sostare in un certo luogo, alternandosi al massimo due volte a settimana. Non tutti intendono rispettare i turni e tentano di garantirsi un guadagno quasi costante dai luoghi più redditizi. Lo fanno con le buone o le cattive come dimostrato dall’inchiesta avviata nel 2018 dopo la denuncia di due cittadini bengalesi. L’indagine portò nel settembre 2020 all’arresto di 18 persone e al sequestro di un milione di euro. Gli immigrati dissero di essere stati costretti a pagare fino a 60mila euro l’anno per poter lavorare nelle migliori postazioni di vendita. Quei posti sarebbero spettati ad altri operatori che però li cedevano per ingenti somme, anche 700 euro al giorno. Secondo il pubblico ministero Giulia Guccione, che ha chiesto il rinvio a giudizio per 16 dei 18 imputati, il meccanismo era il seguente: le postazioni più appetibili erano gestite da una sorta di racket per cui il più delle volte venivano occupate da uno dei membri del sodalizio. Quando erano costretti a cederle ad un altro ambulante, questo veniva taglieggiato e costretto a pagare. I funzionari comunali che materialmente timbrano le turnazioni erano – secondo l’accusa – complici del racket in cambio di regali e denaro.

Il sistema è ancora oggi opaco in quanto il turno di rotazione non viene comunicato dall’operatore direttamente agli uffici comunali, ma deve passare attraverso le associazioni di categoria degli ambulanti, le quali a loro volta invieranno la comunicazione al Campidoglio. Un doppio passaggio che non sempre ha aiutato la trasparenza.

L’app che dovrebbe rimettere ordine

L’intero meccanismo dei turni nelle rotazioni verrà ridisegnato entro i prossimi sei/otto mesi secondo quanto stabilito nell’ultima versione del “Regolamento delle attività commerciali su aree pubbliche”, approvato dall’Assemblea Capitolina, il 18 maggio. Un emendamento voluto dal presidente della Commissione Commercio, Andrea Alemanni, stabilisce che i turni potranno essere assegnati solo tramite un applicativo informatico. Il sistema, che darà il via libera solo a coloro che sono in regola con i pagamenti della Cosap, sarà geolocalizzato in tempo reale in modo che gli uffici comunali siano informati su chi occupa quel determinato posteggio. L’app non permetterà inoltre di montare un banco nello stesso posto più di due volte a settimana. “Ridefiniamo il meccanismo dei cambi turno per garantire la massima trasparenza e la razionalizzazione delle soste”, spiega a RomaToday Alemanni. “In più ognuno potrà effettuare il cambio in maniera individuale, senza passare necessariamente attraverso le associazioni di categoria”, conclude.

Le “reversali” e l’affitto della concessione

Accade poi di frequente che l’ambulante decida di affittare la propria concessione per un determinato periodo (sei mesi/un anno) a un altro operatore. In tal caso deve darne comunicazione al Municipio o al dipartimento ma gli uffici non aggiornano subito la concessione, né ritirano quella originale. Si limitano a rilasciare una sorta di ricevuta che attesta il passaggio in corso tra un operatore e un altro. Il risultato è che chi prima aveva un solo titolo autorizzativo ora ne ha due: quello originale e la ricevuta rilasciata dagli uffici (la cosiddetta “reversale”). Per cui potrà aprire contemporaneamente due banchi, se non più. Il fenomeno era particolarmente diffuso a Porta Portese dove un blitz della polizia locale, nel 2006, portò ad individuare gruppi di tre o quattro banchi che lavoravano con un solo titolo. Ne furono rintracciati oltre 300 ai quali venne ritirata la concessione. Il problema persiste in tutta Roma in quanto ad oggi non esiste un data base centrale e un archivio elettronico delle “reversali” in corso di lavorazione.

La “spunta” e l’evasione delle tasse

In ogni mercato (saltuario o quotidiano) vi sono dei posteggi che restano vuoti perché non occupati dai titolari. Questi posti possono essere assegnati temporaneamente ad altri operatori che ne abbiano fatto domanda attraverso il meccanismo definito “spunta”. Anche in questo caso però, la mancanza di un database non permette al Comune di sapere chi ha posizionato la propria bancarella al posto del titolare e dunque questi operatori non pagheranno alcuna tassa di occupazione di suolo pubblico. In altri comuni sono previsti dei funzionari o degli agenti di polizia locale che passano a verificare e riscuotere, ma a Roma risulta quasi impossibile e si finisce per avvantaggiare coloro che usano la “spunta” più volte a settimana per essere presenti in diversi mercati senza pagare alcunché.

Banchi enormi, tasse piccole

Altra forma di evasione delle imposte comunali riguarda l’occupazione di spazi sui marciapiedi che sono maggiori del consentito. Secondo l’articolo 36 del regolamento, i banchi per il settore non alimentare devono avere una dimensione massima di 12 metri quadri, mentre quello alimentare può arrivare a 15 metri quadri solo se esercitato con un automezzo. Dunque sui marciapiedi dovremmo vedere bancarelle che non superano i 4x3 metri ma nella realtà tra ombrelloni e camion che fungono da magazzino, alcuni raddoppiano le misure consentite pur proseguendo a pagare la Cosap per 12 metri quadri. Oltre a intralciare il passaggio per pedoni e disabili, questi banchi evadono le imposte comunali facendo concorrenza sleale agli operatori onesti.

Gli itineranti spesso stanziali

Discorso analogo per i cosiddetti “itineranti” che per loro natura dovrebbero esercitare il commercio in movimento, fermarsi solo per il tempo necessario a concludere la transazione e poi ripartire. L’esempio classico di itinerante è l’arrotino che passa per le strade col proprio mezzo, sostando solo nel momento in cui affila i coltelli. Invece sono sempre più frequenti i furgoncini fermi per intere giornate in un determinato posto, come i venditori di fiori e piante, frutta o abbigliamento. La licenza di itinerante permette di non pagare la Cosap ma la sosta per giornate o settimane costituisce una evasione di fatto delle imposte di occupazione di suolo pubblico.