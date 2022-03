Accordo tra Amazon e Tuodì: a Roma la spesa a domicilio per i clienti Prime

La spesa a casa in giornata senza un importo minimo di ordine: il servizio è attivo dal 30 marzo dall’Eur Torrino, alla Garbatella, all’Appio, Tufello, Centocelle, fino a Ciampino. Ad annunciare l'iniziativa sono Amazon e Tuodì che hanno riservato l'offerta ai cittadini che sono in possesso dell'abbonamento Prime. Per usufruire del servizio fronte di un costo pari a 2,90€ ma non prevede un importo minimo di spesa fino al 30 luglio.

I clienti Amazon Prime di Roma, nelle zone coperte dal servizio, potranno scegliere tra i prodotti disponibili negli store Tuodì e usufruire della consegna in giornata in finestre di un’ora o due ore a scelta. Il servizio di consegna in giornata è attivo dal lunedì al sabato, dalle 10 alle 22, e la domenica dalle 10 alle 20.

Fino al 30 luglio, il servizio non prevederà nessun importo minimo d’ordine. I prodotti in vendita spaziano dalla gamma biologica al fresco.