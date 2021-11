VIDEO | Amazon mette in vetrina il made in Italy. L'evento a Roma

Amazon espone il Made in Italy nella terrazza della Lanterna. In occasione dell’Amazon Made in Italy Rooftop, 15 delle aziende che hanno puntato nel commercio online della piattaforma hanno esposto perte dei loro prodotti. Sono, infatti, 3.500 le aziende Made in Italy che hanno utilizzato la vetrina di Amazon, per un totale di un milione di prodotti in commercio. 18mila, invece, sono le piccole medie imprese in generale che utilizzano la piattaforma.

“Il nostro supporto per il Made in Italy - spiega la responsabile della vetrina Made in Italy di Amazon.it, Rita Polarolo - avviene tramite programmi di formazione come “Accelera con Amazon”, che è stato lanciato nel 2020 per supportare la digitalizzazione che, al giorno d’oggi, le piccole medie imprese devono affrontare. Inoltre sono presenti degli strumenti, come la vetrina Made in Italy, che cercano di far arrivare i prodotti delle aziende non solo in Italia ma anche all’Estero”.

Chi nel settore del food, chi nel beverage, o chi in beauty e design: sono numerose e variegate le categorie di commercianti che si sono affidati al commercio di Amazon.

Le 15 aziende che hanno esposto i prodotti sono: Dulàc Farmaceutici, Mobili Fiver, Gm10 Service, Moretti Food, Il Gusto Online, Afroricci, AmoRoses, Acetificio Andrea Milano, Olio Coppini, Bottega del Mosaico, Liquorificio Vallenera, Zenzone Iozzino, Mr Moris, Nuvò, Parubi.