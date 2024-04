Boom della spesa on line a Roma. E ora Amazon apre il "supermercato" anche ai non iscritti a Prime

Per alcuni sarà una sciagura, per altri un’opportunità. Da un lato c’è la crisi economica, con i dati diramati, appena lo scorso ottobre 2023, dalla Confesercenti Roma e Lazio secondo i quali il numero di nuove imprese nella regione, e in particolare a Roma e provincia, crollerà drammaticamente entro il 2030 anche a causa del commercio online. Dall’altra c’è Amazon, il centro commerciale virtuale tra i più grandi al mondo, che punta anche a fare concorrenza ai supermercati ampliando, di fatto, i suoi “locali”.

Spesa online aperta a tutti

La novità è che da oggi, giovedì 9 aprile, Amazon rende disponibile il servizio di consegna della spesa su Amazon Fresh e Pam Panorama in giornata anche per tutte quelle persone che non hanno un’iscrizione a Prime. Una scelta per portare ancora più clienti dal reale al virtuale, senza la necessità di abbonarsi e che, di fatto, aumenta la platea di potenziali utenti in maniera esponenziale.

Il commercio online a Roma

I numeri, del resto, parlano chiaro. La Regione Lazio, nel 2023, è stata tra le prime cinque regioni cad aver registrato il maggiore successo sullo store online delle imprese che hanno deciso di appoggiarsi ad Amazon per vendere i propri prodotti. La stessa Roma, con circa 1.600 piccole e medie imprese presenti sul negozio virtuale e più di 60 milioni di euro di vendite all’estero, si posiziona tra le 8 città italiane che ha il maggior numero di ordini e clienti. Esclusi, per adesso, i dati dei prodotti acquistati su Amazon Fresh o Pam Panorama.

Imprese sul web

E se durante l’ultima Rome Future Week del 2023 è emerso come l’80% delle imprese del terziario di Roma e Provincia non investano sul digitale, la Regione Lazio ha deciso di andare controcorrente. La Pisana, a febbraio del 2024, ha sottoscritto un accordo con Amazon per dedicare una bacheca dello shop ai prodotti tipici del Lazio, rigorosamente “made in Italy”.

La scelta di Roma

Amazon “piglia tutto”, anche con questa iniziativa tesa a catturare sempre più clienti. “Roma è una città interessante anche con delle ottime sorprese – sottolinea, a RomaToday, Manuela Chiara Rosso, responsabile di Amazon Fresh in Italia – quella della Capitale è una sfida interessante da parte nostra e che ha avuto un grande successo da quando abbiamo attivato il servizio”. Non a caso a Roma dal 2021, anno di lancio del servizio, c’è un magazzino dedicato che vede l’impiego di 75 persone, numero che sale nei periodi di maggiore lavoro.

Cosa comprano i romani

I romani mangiano in modo diverso rispetto a Milano, Bologna e Torino, le altre città coinvolte nelle novità che partono da oggi. Ci sono, però, degli elementi comuni. “Il nostro prodotto più venduto è l’acqua, che viene consegnata direttamente al piano – riprende Chiara Rosso - la cosa, ovviamente, non sorprende. Si tratta di un servizio importante anche per gli anziani che, magari, vengono aiutati negli ordini da figli o nipoti”.

Al secondo posto ci sono poi le banane mentre al terzo la carta igienica: “I clienti romani ne ordinano molta e preferiscono farlo con noi perché è un prodotto voluminoso”. Vanno forti, però, anche i prodotti freschi e freschissimi: "A Roma riceviamo molti ordini per la verdura, banane e mirtilli. Sono molto presenti le patate e il latte con quest’ultimo che arriva direttamente dalla Centrale del latte di Roma" sottolinea Manuela Chiara Rosso.

Ecco l’elenco dei prodotti più venduti su Amazon Fresh a Roma e provincia: acqua, banane, carta igienica, latte, mirtilli, insalata, patate, broccoli, finocchi, prosciutto crudo.

“Siamo sempre alla ricerca di soluzioni per rendere la spesa dei nostri clienti ancora più semplice, rapida e conveniente. Da oggi, tutti i clienti Amazon di Milano, Roma, Torino e Bologna possono effettuare la spesa online e riceverla anche senza essere iscritti a Prime” ha dichiarato Camille Bur, responsabile di Amazon Fresh per Germania, Italia e Spagna. “Questa novità permetterà ad Amazon di offrire ai clienti un’esperienza d’acquisto che possa garantire loro ampia selezione, valore e comodità”.

“Per noi è un passo importante per rendere sempre più accessibile la spesa online – conclude Manuela Chiara Rosso - da questo momento parleremo a tutti i clienti Amazon. Continueremo comunque a offrire ai Prime dei vantaggi oltre a tutte le agevolazioni delle quale già beneficiano”.