Amazon aumenta gli stipendi. Il sindacato vuole strappare "premio di produzione"

Buste paga più pesanti per i lavoratori di Amazon. Il colosso dell’e-commerce ha deciso di aumentare a 1.764 euro la retribuzione lorda iniziale dei dipendenti della rete logistica in Italia. Il tutto a partire dal 1 ottobre. Coinvolti naturalmente anche i lavoratori degli stabilimenti presenti a Roma e nel Lazio, circa 2500 tra diretti e somministrati.

Amazon aumenta gli stipendi dei dipendenti

“Questa iniziativa - ha fatto sapere l’azienda - rientra nella politica di revisione annuale degli stipendi, affinché sia garantita una retribuzione competitiva ai propri dipendenti”. Sono 18mila quelli assunti con contratto a tempo indeterminato su tutto il territorio nazionale, sessanta i siti logistici situati in tutto il Paese.

“Apprezziamo l'ottimo lavoro svolto dai nostri team durante tutto l'anno e siamo orgogliosi di offrire una retribuzione competitiva”, ha commentato Salvatore Iorio, direttore Risorse Umane Amazon Italia Logistica sottolineando come l’incremento stabilito rappresenti un aumento del 21% rispetto ai salari corrisposti nel 2018 e dell’8% rispetto allo stipendio di ingresso determinato dal 5° livello del CCNL nazionale dei trasporti e della logistica.

Il sindacato vuole "premio di produzione e giusti inquadramenti"

“Un’ottima notizia e un importante sostegno al potere di acquisto delle persone che lavorano sul territorio nazionale e regionale. Attendiamo di verificarne le modalità di attuazione, e auspichiamo che non si tratti di un aumento che venga assorbito dall’esito dell’imminente rinnovo del contratto collettivo nazionale”. Questo quanto si legge in una nota di Paolo Cerminara e Alessio Donati, della Fit-Cisl Lazio. “Resta fermo il nostro impegno per ottenere un premio di risultato che sia frutto di negoziazione, al fine di effettuare una vera redistribuzione della ricchezza prodotta e di aumentare in maniera significativa la partecipazione delle lavoratrici e dei lavoratori. Si tratta di persone che quotidianamente operano con diligenza e ottimi risultati, come giustamente riconosciuto dagli stessi vertici aziendali, affrontando anche le molte problematiche quotidiane che necessitano di risposte concrete”.

Il sindacato auspica anche un proseguimento del dialogo con l’azienda per procedere ad una revisione comune delle mansioni e dei relativi livelli d’inquadramento. “È inoltre fondamentale la verifica, per i siti del territorio, di turni e carichi di lavoro, in particolar modo in corrispondenza dei picchi massimi di attività diventano spesso difficili da sostenere. Su questo aspetto, è fondamentale che vengano elaborate soluzioni condivise”.