Allarme prezzi, aumenta il costo del pane e dei cornetti: rincari anche del 30%

L’impennata dei costi energetici e dei prezzi relativi alle materie prime, ha inevitabili ripercussioni sui prodotti che si vanno ad acquistare. Non fanno eccezione neppure i generi di prima necessità, come il pane. CNA di Roma è andata a verificare l’impatto che gli attuali aumenti stanno avendo sui prezzi dei prodotti da forno.

I rincari di energia e materie prime

In base allo studio della CNA un kg di pane casareccio, se fino a poco fa costava 3 euro, oggi solo considerando quanto andrebbe ad aumentare con i rincari energetici, dovrebbe costare il 35% in più: 4 euro. Un cornetto, andando a considerare l’incidenza energetica nella sua produzione, dovrebbe passare da un euro ad un euro e trenta, dunque con il 30% del rincaro.

Poi ci sono le impennate dei prezzi delle materie prime, da prendere in considerazione. Un kg di farina, ad esempio, costava 0,52 euro ed oggi è salita allo 0.75 (+ 50%) i pelati sono passati da 1,3 euro al kg a 1,95 (+50%) lo zucchero da 0,6 euro al kg a 1 euro (+ 65%). E’ considerevolmente cresciuto anche il prezzo del latte (+30%) e del burro, passato da 2 a 3 euro al kg.

A questo va aggiunto l’aumento medio del costo del packaging intorno al 40% (circa 0,15 centesimi di euro) che al momento è stato interamente assorbito dalle aziende stesse. Il tutto a fronte di una generalizzata diminuzione di consumo di pane che negli anni è passata dai 200-250 grammi a testa agli attuali 70-80 grammi.

Quanto sono aumentati i prodotti

I prezzi, secondo quanto rilevato da CNA di Roma, non sono ancora aumentati quanto, gli incrementi nei costi di energia e materie prime, lascerebbero presupporre. Gli aumenti sono stati inevitabili. Ma per ora risultano contenuti: ad esempio 1 kg di rosette che prima costava 3,5 euro, considerando l’aumento dell’energia necessari a produrle (+30% al kg) e delle materie prime (0,5 euro/kg) sarebbe dovuto costare 5 euro, ed invece viene venduto a 4. E così anche 1 cornetto che, da un euro, è salito a 1,20: però, considerando l’impennata dei costi energetici (+30% al pezzo) e delle materie prime (+ 0,5 al pezzo) doveva costare il 20% in più,vale a dire 1,7 euro.

La sfida energetica

“Lo studio realizzato mette in luce quanto i nostri panificatori abbiano cercato di contenere il più possibile i prezzi, nonostante le bollette alle stelle, assorbendo loro stessi alcune voci di spesa, come ad esempio, il packaging e in parte l’aumento del prezzo delle materie prime. Il tema dell’energia, sia dal punto di vista del costo che dell’ambiente, è la vera sfida del presente e del futuro” ha spiegato Maria Fermanelli, la presidente della CNA di Roma.

Cosa fare per contenere gli aumenti con cui l’intero comparto ma anche i clienti devono fare i conti? “Riteniamo che la soluzione più efficace e a portata di mano possa essere l’autoproduzione anche attraverso un rapido avvio delle comunità energetiche – ha spiegato Fermanelli – alle materie prime, la CNA di Roma è già impegnata per la sottoscrizione di accordi di filiera in grado di garantire continuità, qualità e prezzo, nel rispetto degli interessi di tutti gli attori coinvolti”.