A Roma e provincia hanno chiuso 1248 bar in dieci anni

Sono spariti la metà dei bar aperti nel 2017 a Roma e provincia dove, ogni anno, chiudono circa due attività su dieci. Sono solo alcuni dei dati emersi durante tavola rotonda “Rilanciamo il bar”, organizzata da Fipe-Confcommercio in occasione di “Host”, la fiera mondiale dedicata al mondo dell’accoglienza e della ristorazione. Numeri allarmanti, che diventano ancora più preoccupanti se si paragonano con quelli del 2012.

Ecatombe dei bar

Solo nel primo semestre del 2023, a Roma e Provincia erano attivi 12615 bar. Sono state iscritte 32 nuove attività ma, di contro, ci sono state 116 cessazioni, con un saldo negativo di 84. Insomma, sono stati chiusi più bar di quanto ne siano stati aperti, con tutte le conseguenze del caso. Sempre nel primo semestre, si contano 2927 imprese femminili, 1006 di giovani e 1030 imprese straniere. Bisogna sottolineare, però, che la scomparsa dei bar non è dovuta solo alle chiusure. Molte attività per stare al passo coi tempi, sono diventate dei ristoranti, cambiando quindi codice.

Tasso di sopravvivenza

Molto interessanti sono i dati sui tassi di sopravvivenza delle imprese. È ovvio che è difficile far durare a lungo un’attività fino a farla diventare un’impresa stabile. Come anticipato, dei bar aperti sul territorio di Roma e Provincia nel 2017 ne sono rimasti aperti la metà, almeno secondo i dati del 2022. Una percentuale, quindi, che potrebbe calare ulteriormente a fine anno. Delle attività aperte nel 2021 ne sono sopravvissute, sempre nel 2022, l’84,7%. Questo vuol dire che circa 2 attività su dieci hanno cessato di esistere nel giro di neanche un anno.

In dieci anni a Roma chiuso un bar su quattro

Sono diversi i fatto che hanno causato, a quanto pare, una massiccia chiusura di bar negli ultimi dieci anni solo nella città di Roma, con dati percentuali quasi identici tra le attività del centro storico e quelle di altri quartieri. Nel 2012, nel centro storico della Capitale erano attivi 1021 bar, 4433 invece nel resto della città, per un totale di 5454. I numeri del 2022 fanno tremare i polsi: nella parte storica di Roma i bar sono 760, 3446 negli altri quartieri, per un totale di 4206. Questo vuol dire che, in dieci anni, sono spariti 1248 bar complessivi, di cui 261 (-25,5%) nel centro storico e 988 (-22,3%) nel resto del territorio romano.

Roma, comunque, è in linea con i dati nazionali. In dieci anni sono stati persi ben 20 mila bar su tutto il territorio italiano. Il settore, che vale 23 miliardi di euro, dà lavoro oltre 300.000 impiegati tra indipendenti e dipendenti. Di questi ultimi, più della maggioranza, ossia il 59%, è assunto con un contratto di lavoro a tempo indeterminato, con una prevalenza delle soluzioni part-time (59,3%). Significativa anche la presenza femminile: sei dipendenti su dieci, infatti, sono donne.

Mercato competitivo

A spiegare cosa sta accadendo al settore è Luciano Sbraga, direttore centro studi di Fipe Confcommercio. Per prima cosa, Sbraga sottolinea come ci siano “troppi” bar: “Parliamo di 12600 attività per circa 3 milioni e mezzo di persone, compresa la provincia. è un mercato, quindi, estremamente competitivo”. Una competizione che spiega, in parte, la scomparsa di molti bar. Sbraga, infatti, evidenzia che, anche se non si hanno numeri precisi, molte attività non hanno chiuso i battenti ma si sono trasformate in ristoranti: “Nel corso degli anni c’è stata una trasformazione dei modelli di consumo. Sempre di più il bar si è spostato quasi a superare il confine che lo distingue dal ristorante”.

Scontrino medio di 4 euro

“Lo scontrino medio di un bar è di 4 euro” dice Sbraga. Si capisce, quindi, come sia difficilmente sostenibile un’attività con questi numeri. Da qui la trasmigrazione verso attività analoghe, come la ristorazione, dicendo addio invece al classico bar che fa caffè e colazioni. “Da un’analisi più approfondita – riprende Sbraga - si scopre che la maggior parte delle occasioni di consumo al bar sono a “basso valore aggiunto”, quindi con scontrino medio basso”. Un problema vero e proprio visto che i bar offrono un cosiddetto “livello alto di servizio”. “Sono aperti sette giorni su sette, in media per 14 ore al giorno. Con uno scontrino medio di 4 euro è normale che queste imprese debbano cercare altre fonti di ricavo, spostandosi su altri consumi”. Non si hanno numeri precisi ma Sbraga stima che delle 1200 attività sparite a Roma in 10 anni, “forse il 40% ha chiuso mentre il restante 60% è diventato altro” e, aggiungiamo, non si sa poi che fine abbiano fatto.

Smart working e competizione

Secondo Sbraga, il tasso di sopravvivenza delle imprese si è abbassato anche a causa dello smart working: “Questa modalità di lavoro ha spostato i flussi di clienti che si rivolgono ai bar. Vorrei ricordare come il bar sia un’attività ad altro contenuto di servizio. Non mi riferisco al “servizio al tavolo” che può fare un cameriere. Intendo il fatto che queste attività sono sempre aperte, quindi si ha un accesso costante al servizio che offrono. Per mantenere certi livelli ci sono dei costi enormi. Ecco perché i caffè costano 1 euro e 20 a fronte di una materia prima di 20 centesimi. I titolari, poi, sono quelli che lavorano di più e prendono uno stipendio come i dipendenti. Se fanno fatturato allora, spesso e volentieri, lo reinvestono nell’attività”. Questo, per Sbraga, è il modo “per leggere la crisi dei bar. Un mercato sempre più competitivo, dove c’è la necessità di aumentare il fatturato per coprire costi che crescono. Riuscire a farlo con un euro a tazzina di caffè è difficile”.

Dehors e centro storico

Sbraga commenta anche i dai sui bar del centro storico di Roma. “Anche lì si sono trasformate tante attività, con il rischia che si perda il patrimonio del bar tradizionale. I dehors hanno alimentato questo cambiamento. Nonostante questo, credo ci sia ancora spazio per i bar”.

Le grandi società

Un mercato fragile, quindi, con tante difficoltà, come testimoniano le scelte delle grandi aziende. “A parte McDonald, le grandi imprese di ristorazione non aprono bar in ambito urbano ma solo in aree in concessione”, ovvero stazioni, aeroporti e autogrill. In quei posti, che hanno canoni di locazione altissimi, il guadagno è quasi assicurato perché il flusso di gente è costante. “In ambito urbano, con la deregulation, capita che lungo un marciapiede, dove transitano, ad esempio, 100 persone l’ora, ci siano tre bar e il giorno dopo sei, che fanno la stessa attività. Si crea una competizione che, alla fine, danneggia tutti”.