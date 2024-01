Casa all'asta? Una luce in fondo al tunnel dei debiti

È innegabile che lo scenario economico-finanziario dal 2020 ad oggi sia motivo di preoccupazione, come attestato dai principali esperti di economia e finanza, nonché dai report delle banche e delle società di consulenza del settore. Questa realtà si riflette nella vita quotidiana di tutti. La conseguenza diretta di questa dinamica è l'incremento esponenziale di un pubblico che si trova in situazioni debitorie così gravi da portare a procedure di espropriazione immobiliare.

Attualmente, a causa anche degli impatti della pandemia del 2020, stiamo vivendo gli effetti di un sistema legale rallentato dall'onda lunga di sospensione delle procedure esecutive. Nel 2022, solo il 37% delle procedure esecutive pendenti ha visto fissata una data d'asta, il che significa che il 63% delle procedure esecutive erano ancora "dormienti". Tuttavia, questa percentuale è destinata a diminuire con la velocizzazione delle iscrizioni a ruolo, come già avvenuto nel 2023, chiuso con 152.000 aste totali e un valore complessivo di offerta minima pari a 18 miliardi di euro. Si prevede un ulteriore aumento per il 2024.

Lazio, Lombardia e Sicilia sono le regioni con il maggior numero di immobili in asta: la provincia di Roma in testa tra le principali città italiane con 1044 date di vendita fissate nei prossimi 3 mesi.

Luffarelli Salva Debiti: una garanzia per chi è in difficoltà

La Luffarelli Salva Debiti può aiutare nel concreto coloro che si trovano in difficoltà economica e rischiano di perdere il proprio immobile o che hanno la casa già pignorata. I professionisti del settore valuteranno la posizione debitoria per individuare la soluzione più opportuna a tutela del singolo soggetto.

L'obiettivo principale è recuperare l'immobile, ove possibile, o azzerare i debiti dell’assistito, ad esempio attraverso l'acquisto anticipato tramite una procedura di saldo e stralcio da parte di un investitore, effettuando così una pre-asta. Compresa l’esigenza di trovare solidarietà, viene messa in risalto questa procedura in quanto consente al debitore di liberarsi dai suoi debiti e all’acquirente di effettuare un'operazione immobiliare vantaggiosa ed etica, evitando l'intervento del Tribunale e la svalutazione in asta.

La consulenza gratuita

In un periodo storico caratterizzato da continue sofferenze (non solo bancarie), è essenziale agire nell’immediato. Compilando il form sul sito dedicato o inviando una mail a info@luffarellisalvadebiti.it, avrai accesso ad una consulenza gratuita in cui verranno presentate le migliori opzioni per uscire dal tunnel dei debiti.