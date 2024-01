Servizi a terra a Fiumicino, gli arabi non aspettano il Tar e annunciano 1.800 posti di lavoro

Uno scatto in avanti inatteso che, in un certo senso, smentisce il "gentleman agreement" che c’era stato a dicembre 2023. L’Airport Handling, società controllata a maggioranza dall’araba Dnata, è una delle tre realtà che ha vinto l’appalto per gestire i servizi a terra all’aeroporto di Fiumicino per i prossimi sette anni. Gli altri handler, Aviapartner Italia e l’Aviation Service, avevano battuto la Swissport, società elvetica che già gestiva il servizio a terra per ex Alitalia.

Il ricorso

Dopo essersi vista esclusa, la Swissport ha presentato ricorso. La società è stata ascoltata lo scorso 22 novembre 2023 al Tar del Lazio che ha rimandato ogni definitiva al prossimo 20 marzo 2024. A quel punto la società elvetica, insieme a quelle che hanno vinto la gara e in accordo con Adr, avevano deciso di non sottoscrivere i nuovi contratti in attesa, proprio, del tribunale amministrativo.

Scatto in avanti

Airport Handling, evidentemente, ha volute fare uno scatto in avanti. In una nota, la società del gruppo arabo della Dnata, che rientra nella galassia Emirates, ha diramato un comunicato stampa nel quale “prevede di avviare le operazioni nello scalo della Capitale a partire dal secondo trimestre del 2024”. Ovvero ad aprile, dopo la sentenza del Tar. La realtà aeroportuale, insomma, sembra essere sicura che la Swisssoort non vincerà il ricorso o che, quanto meno, l’appalto non verrà annullato.

I servizi

La gara riguardava i servizi di assistenza ai passeggeri e alle operazioni di rampa, la voro svolto dalla Swissport dal luglio del 2022 per l’ex Alitalia, insieme a Aviapartner Italia e Aviation Service. La news entry è proprio l’Airport Handling, società che opera già all’aeroporto di Linate.

Espansione

Nella nota della società araba, si legge che “investirà oltre 20 milioni di euro nell’acquisto di nuove attrezzature di rampa (GSE), tra cui veicoli elettrici all'avanguardia”. Inoltre, “ha assunto un management team esperto che ben conosce le esigenze del mercato locale. Per sfruttare al meglio l’opportunità rappresentata dall’entrata su Fiumicino, Airport Handling ambisce a impiegare su tale scalo oltre 1.800 addetti”.

“Siamo orgogliosi di aver ottenuto la licenza per operare in un altro importante aeroporto italiano a seguito di una procedura di gara altamente competitiva. L'espansione a Roma Fiumicino è un traguardo significativo in linea con la nostra strategia di crescita e conferma il nostro impegno a migliorare costantemente le nostre operazioni”, ha dichiarato Alberto Morosi, CEO di Airport Handling. "Non vediamo l'ora di lavorare con l'aeroporto per offrire servizi di alta qualità alle compagnie aeree nostre clienti e ai loro passeggeri che viaggiano su Roma o transitano da questo scalo. Ringrazio i nostri partner per la loro continua fiducia nel nostro operato e il nostro personale per il duro lavoro e la dedizione", prosegue Morosi.