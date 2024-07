Agenzia Dire, fallisce la trattativa con i sindacati. Licenziamenti confermati per altri sette poligrafici

Altri sette licenziamenti per altrettanti poligrafici dipendenti dell'agenzia di stampa Dire. L'editore, Stefano Valore, aveva annunciato la decisione il 7 giugno. Decisione confermata anche dopo la vertenza portata avanti da Slc Cgil, Fistel Cisl e Uilcom Uil.

L'Agenzia Dire licenzia altri sette dipendenti

Come fanno sapere le tre sigle sindacali, la procedura "si è conclusa con esito negativo". Questo significa che dal 1° luglio 2024, altre sette persone sono senza un lavoro e a oggi il totale, tra giornalisti e grafici, è arrivato a poco meno di 20 dipendenti licenziati. “Diversi sono stati gli incontri svolti dalle organizzazioni sindacali e l’azienda durante i quali molte sono state le proposte sindacali per evitare i licenziamenti - si legge nella nota di Cgil, Cisl e Uil -. Nell’incontro svoltosi in Regione Lazio, quest’ultima ha proposto all’azienda l’utilizzo dell’ammortizzatore sociale ancora a disposizione insieme alla possibilità di uscite volontarie”. Non è servito.

Inutile l'intervento di Regione Lazio e Governo

Come non è servito l'intervento del Sottosegretario con delega all'Informazione e all'Editoria, Alberto Barachini, sollecitato dai sindacati e intervenuto con l'azienda editrice "invitata a riprendere corrette relazioni sindacali e a trovare soluzioni alternative ai licenziamenti". Niente da fare. Nonostante tutte le proposte avanzate e l’intervento delle istituzioni, "la Dire ha confermato con arroganza e a sfregio di tutte le parti coinvolte di procedere ai licenziamenti senza nei fatti avanzare soluzioni alternative concrete" denunciano i sindacati.

I sindacati: "Soldi pubblici in cambio di licenziamenti"

Pochi giorni fa l'agenzia Dire si è vista aggiudicare uno dei lotti dei servizi a carattere specialistico della Presidenza del Consiglio dei Ministri, per un importo di oltre 400.000 euro. "Proprio il fatto di essere percettore di finanziamenti pubblici - sottolineano i sindacati - rende ancor più il comportamento della Dire inaccettabile. La contemporaneità tra l’aggiudicazione della gara della Presidenza del Consiglio e i licenziamenti è un fattore su cui bisogna riflettere. Soldi pubblici per finanziare licenziamenti. Ora la parola passerà in mano alla via giudiziaria, con le impugnative dl licenziamento dei lavoratori coinvolti. Continueremo a sollecitare le istituzioni perché tale comportamento della Dire non rimanga impunito”.