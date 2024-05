Il turismo degli affitti brevi viaggia sulle piattaforme online. Roma torna ai livelli pre pandemia

Il turismo di Roma viaggia sulle applicazioni e piattaforme online e fa registrare nuovi record. Non solo, quindi, hotel ed alberghi stanno beneficiando di grandi eventi, sportivi e non, che hanno attirato, negli ultimi mesi, milioni di turisti. Anche i proprietari di strutture extra alberghiere hanno potuto sorridere. Roma si conferma quindi capitale degli affitti brevi prenotati tramite applicazioni e piattaforme.

Affitti brevi

Quello degli alloggi in appartamenti è un fenomeno ormai consolidato in Italia. Secondo un’indagine condotta da ISNART, l’Istituto Nazionale Ricerche Turistiche, sulla base dello strumento innovativo di location intelligence Stendhal utilizzato per analisi predittive dei fenomeni turistici che utilizza “big data” generati dalle mobile app presenti sugli smartphone dei turisti.

La media degli alloggi offerti in Italia è pari a 760 mila, con un +67% negli ultimi sei anni. Nel Lazio si contano quasi 62 mila alloggi, l’8% di quelli disponibili in Italia. La maggiore concentrazione si trova in Toscana (14%), Sicilia (12%) e Lombardia (10%). Solo nel 2023, sono state prenotate quasi 54 milioni di notti per un fatturato di 7,2 miliardi.

Roma al top

La provincia con il maggior numero di alloggi è, naturalmente, Roma, seguita a distanza da Latina e Viterbo. Appare interessante rilevare come l’offerta su Roma, dal 2018 a oggi, si sia mantenuta pressoché stabile con circa 41 mila alloggi, 40.950 per essere precisi. Parliamo di una città di medie dimensioni completamente dedicata agli affitti brevi.

Lenta ripresa

Roma non è ancora tornata ai livelli pre covid per quanto riguarda la prenotazione di alloggi tramite piattaforme. Nel 2019 la città contava oltre 5,6 milioni di giorni prenotati ed ha avuto tra il 2020-2021 una ripresa più lenta rispetto al resto del territorio italiano, raggiungendo nel 2022 4,2 milioni (-26% rispetto al 2019).

Nel 2023 c’è stata la piena ripresa raggiungendo 5,4 milioni di giorni prenotati. Quanto si è guadagnato? Si parla di un giro di affari di oltre un miliardo annuo nel solo Lazio, pari a quasi il 14% del totale incassato in Italia. Roma da sola vale l’87% del totale regionale, quindi circa 870 milioni di euro. La Città eterna, ovviamente, si caratterizza per un’utenza distribuita in tutto l’arco dell’anno con una occupazione degli alloggi pari a circa 133 giorni l’anno contro la media Italia di 74.

Affitti brevi

Quello degli affitti brevi è un tema sempre molto attuale nella Capitale. Le zone più belle di Roma si sanno pian piano svuotando per fare posto a queste strutture extra alberghiere, con un fenomeno in crescita in vista del Giubileo 2025. In una recente intervista a RomaToday, l’assessore al turismo di Roma, Alessandro Onorato, ha attaccato il Governo colpevole di non permettere agli amministratori locali di “poter bannare dai siti le strutture extra alberghiere abusive e non in regola”. Onorato vorrebbe che il permettesse a Roma “di bloccare per almeno 5 anni le autorizzazioni a nuove aperture extra alberghiere”. Negli ultimi 2 anni “abbiamo ricevuto e autorizzato 4400 richieste. Ovviamente noi facciamo controlli, staniamo abusivi e non in regola, ma non basta”.

Gli affitti brevi nel 2024

Tornando all’indagine condotta da ISNART, sono stati analizzati i flussi turistici nei mesi di marzo e aprile, registrando la presenza di 10 milioni di turisti, il 51,2% dei quali stranieri. Nel periodo pasquale le regioni Veneto, Toscana, Lombardia, Emilia-Romagna e Lazio hanno riscosso il più ampio gradimento. Roma, Venezia, Milano e Firenze da sole hanno accolto oltre 2 milioni di turisti nel periodo primaverile. La Capitale, il capoluogo lombardo e Rimini formano il podio del turismo interno.

Estate 2024

Secondo le proiezioni per la prossima estate, si prevedono la conferma dei risultati della stagione 2023. Ad oggi è stato già venduto il 50% delle camere nelle strutture ricettive italiane per i mesi di giugno, luglio ed agosto e sono state prenotate 10 milioni di notti nelle abitazioni private (+16% sullo scorso anno).

“Dopo un periodo pasquale caratterizzato da un ottimo riscontro in termini di presenze turistiche, che ISNART ha analizzato con il supporto dello strumento di Location Intelligence di cui si è recentemente dotata, anche l’estate si prospetta più che positiva, rafforzando il trend della passata stagione - ha commentato la presidente di ISNART Loretta Credaro - sono dati che ci confortano ma che ci chiamano anche ad un’assunzione di responsabilità per una crescita costante della qualità media della nostra offerta, anche nella prospettiva dei due gradi eventi del Giubileo 2025 e delle Olimpiadi invernali di Milano-Cortina 2026, momenti di visibilità strategica per l’intera filiera turistica italiana”