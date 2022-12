Aeroporti di Roma lancia la seconda edizione di "Call for Ideas"

Aeroporti di Roma ha lanciato la seconda edizione di “Call for Ideas” per selezionare 8 nuove startup provenienti da tutto il mondo che avranno l’opportunità di sviluppare i loro progetti direttamente nell’Innovation Hub di ADR.

La nuova edizione del programma di accelerazione è previsto un sostegno economico fino a 105mila euro, di cui 50mila euro nel capitale delle startup selezionate, ma le startup potranno anche contare su potenziali opportunità commerciali fino a 2 milioni di euro. FIno al 16 febbraio 2023, startup da tutto il mondo potranno proporre idee e progetti per ridefinire l’utilizzo dell’infrastruttura aeroportuale da parte dei passeggeri, valorizzando il miglioramento delle performance e della qualità dei servizi di ADR offerti a passeggeri e vettori, con un percorso sempre più orientato all’Open Innovation.

Le nuove startup che saranno selezionate avranno l’opportunità di lavorare ai loro progetti direttamente dall’Innovation Hub di Aeroporti di Roma, il primo acceleratore industriale nel cuore di uno scalo aeroportuale, con caratteristiche uniche in Europa e con un taglio internazionale, inaugurato lo scorso ottobre presso il Terminal 1 di Fiumicino; un ecosistema di circa seicentocinquanta metri quadri dedicato a creare nuove sinergie, con la mission di generare valore individuando gli startupper del futuro che contribuiranno a sviluppare soluzioni in grado di ridefinire i paradigmi dell’industria. In questo modo le startup potranno sviluppare i propri progetti e prototipi direttamente nei Terminal, a contatto con esperti aeroportuali e passeggeri, nonché con il costante supporto di un team Adr dedicato all’Open Innovation, l’Innovation Cabin Crew.

Fra le novità introdotte in questa seonda edizione in ottica ESG, c'è l’inserimento di criteri di valutazione incentivanti per la Diversity and Inclusion, che prende in considerazione sia le misure adottate dalle startup rispetto a temi quali la parità di genere e l’inclusione, sia i risultati concretamente raggiunti, come la rilevanza della componente femminile e giovanile - under 40 - in termini di partecipazione societaria.

Crescono anche i partner di primo piano, italiani e internazionali, a supporto della Call 4 Ideas, tra cui Plug and Play Tech Center, il più importante investitore privato in startup della Silicon Valley con più di 60.000 startup in portafolio, Airports for Innovation, network dedicato all’innovazione lanciato lo scorso anno da Adr e AENA, a cui ora hanno aderito anche altri aeroporti internazionali, oltre a partner di business a livello nazionale ed internazionale.

Il periodo di accelerazione sarà della durata massima di otto mesi, e il numero di ambiti di lavoro proposti è stato esteso a otto argomenti:

Predictive Maintainance, i.e., soluzioni che abilitino la manutenzione preventiva tramite l’utilizzo di tecnologie innovative;

Enhance Terminal Processes, i.e., soluzioni che consentano maggiore efficienza/ efficacia dei processi;

Improve Airside Operations, i.e., soluzioni che miglioramento il turnaround degli aeromobili;

Environmental Impact, i.e., soluzioni che puntano a ridurre l’impatto ambientale e i consumi energetici;

Community & Sustainability, i.e., soluzioni che creino valore per il territorio, le comunità locali e l'ambiente;

Passenger Experience, i.e., soluzioni che aumentino la qualità offerta ai nostri passeggeri non solo in aeroporto ma anche prima e dopo il volo;

Commercial Opportunities, i.e., soluzioni volte ad aumentare le opportunità di vendita;

Disruptive Solutions, un ambito totalmente libero dove ogni startup potrà proporre una soluzione senza alcun vincolo tematico.

È possibile partecipare alla Call For Ideas selezionando l’ambito di lavoro all’interno del sito ADR - www.adr.it/innovation e sottoponendo il proprio progetto all’interno del portale.