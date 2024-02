Il nuovo logo di Aeroporti di Roma

Un nuovo logo che tende verso l’alto, proprio come il decollo di un aereo. In occasione dei 50 anni di Aeroporti di Roma, è stato svelato anche il nuovo logo della società del gruppo Mundys che cura gli aeroporti di Fiumicino e Ciampino dal 12 febbraio del 1974. Da allora molte cose sono cambiate ma una cosa è rimasta, ovvero la gestione di AdR e la continua crescita, in termini di numeri e giudizi, degli scali romani.

Il nuovo logo

Il nuovo logo, come detto, è stato festeggiato in occasione del compleanno di Aeroporti di Roma, con l’evento “Together, beyond flying”, un claim, spiega AdR, “che riflette l’attenzione della società di gestione aeroportuale nei confronti delle persone”.

Il nuovo logo, invece, “simboleggia il costante impegno dell’azienda per delineare l’aeroporto del futuro, un luogo attento al benessere di tutti dove, per mantenere ed elevare i livelli di eccellenza dei servizi offerti ai passeggeri, lo sviluppo si coniuga con la sostenibilità, l’innovazione, la qualità, l’arte e la cultura”. Usando la scritta “ADR” come sfondo blu, è stata “scolpita” una freccia, che ricorda anche l’ala di un aereo, che punta verso l’alto, come se stesse per decollare.

Crescita costante

La crescita costante in termini di risultati lo dimostrano i riconoscimenti ottenuti negli ultimi anni. Fiumicino è il primo e unico aeroporto in Italia con un rating Skytrax di 5 stelle per gli standard eccellenti nella qualità del servizio e, in tandem con Ciampino, nel 2023 hanno raggiunto i 44,4 milioni di passeggeri. Fiumicino ha ricevuto anche l’Airport Service Quality Award, assegnato da ACI World per la categoria di aeroporti europei con oltre 40 milioni di passeggeri all’anno, ottenuto per gli anni dal 2017 al 2022 per l’alto livello di soddisfazione dei passeggeri.

Fiumicino p stato votato come miglior aeroporto d’Europa dal 2018 ad oggi e nel 2022 ACI World ha incluso ADR nel “Director General’s Roll of Excellence”, albo di eccellenza di cui fanno parte solo 69 su oltre 18.000 aeroporti in tutto il mondo per gli elevatissimi livelli di qualità offerti ai propri passeggeri.