A Roma 180 addetti alle pulizie delle scuole rischiano il licenziamento

E’ corsa contro il tempo per salvare dal licenziamento circa 180 addetti alle pulizie delle scuole di Roma, 931 in tutta Italia. Si tratta delle lavoratrici e dei lavoratori ex LSU e Appalti Storici esclusi dal processo di internalizzazione dei servizi, oggi collocati in ammortizzatore sociale fino al 31 dicembre 2022. Poche settimane e si ritroveranno fuori raggiunti da quelle procedure di licenziamento collettivo che i sindacati, che da tempo seguono la vertenza, chiedono alle imprese che vengano ritirate.

Pulizie scuole, a Roma 180 lavoratori a rischio licenziamento

Filcams Cgil, Fisascat Cisl e Uiltrasporti hanno ribadito l’urgenza di attivare un Tavolo Interministeriale che, da subito, dia attuazione alla terza fase assunzionale “per l’immissione negli organici ATA delle scuole dei lavoratori con i requisiti (assunzione già prevista dalla Legge di Bilancio art. 1, comma 960) ancora inspiegabilmente ferma", stigmatizzando la colpevole inerzia dei quattro ministeri interessati. Il monito è quello di trovare soluzioni occupazionali strutturali per chi ne sarà escluso. Il rischio infatti è che la lunga vertenza, che ha visto la positiva internalizzazione di circa 14mila persone in tutto il territorio nazionale, possa concludersi in modo drammatico per un numero consistente di lavoratrici e lavoratori.“E’ indifferibile la necessità di assicurare continuità occupazionale e reddituale a quanti sono rimasti fuori dal percorso di internalizzazione” - ribadiscono le tre federazioni che hanno chiesto di mettere in sicurezza le persone, attivando tutti gli strumenti di protezione sociale e di sostegno in vista dell’imminente cessazione della cassa integrazione "e gli scarsi risultati dei percorsi di politiche attive messi in campo dalle regioni".

La richiesta di un tavolo interministeriale

Dal canto loro le imprese hanno confermato l’impossibilità a farsi carico della ricollocazione dei lavoratori interessati dalla procedura, così dovrà intervenire lo Stato. Il tavolo si è aggiornato in fase sindacale al 25 novembre prossimo. Da Filcams, Fisascat e Uiltrasporti il pressing a Ministero dell’Istruzione, Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, Conferenza delle Regioni, ANCI perchè convochino urgentemente un incontro con tutte le parti coinvolte, “al fine di individuare i possibili strumenti e soluzioni, indispensabili per tutelare le lavoratrici e i lavoratori interessati perché nessuno rimanga escluso”.