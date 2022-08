Acquisti di seconda mano: Roma e Lazio al primo posto nella compravendita dell’usato

Fanno bene all’ambiente, sostengono l’economia circolafd e danno una seconda vita agli oggetti. Sono queste le ragioni che hanno spinto gli abitanti della regione e della Capitale a scommettere sulla compravendita dell’usato. Una pratica estremamente diffuso sull’online, la “second hand economy”, che nel Lazio genera 3,4 miliardi di euro.

Il risparmio di CO2

I dati sono frutto di due ricerche commissionate alla Doxa ed all'Istituto di ricerca svedese da Subito, piattaforma leader in Italia nella compravendita online. Gli studi si sono concentrati anche nel valutare le conseguenze che l’acquisto di seconda mano ha sul piano ambientale. Ed anche da questo punto di vista gli abitanti della regione fanno registrare un’ottima performance: con i loro acquisti hanno infatti evitato la dismissione in discarica ed hanno contributo ad abbattere anche le emissioni di CO2 necessarie per , generare nuovi oggetti, con un risparmio che l’ Istituto di ricerca ambientale svedese ha quantificato in oltre 584.000 tonnellate di CO2. Un valore che corrisponde a quanto generato da due mesi di traffico a Roma, per offrire un parametro comparativo. Questo risparmio contribuisce a rendere il Lazio la terza regione più green d'Italia.

Perchè piace la compravendita dell'usato online

Se le cose vanno bene per il risparmio generato di anidride carbonica, vanno ancora meglio, nel Lazio, per il valore economico generato. Ma perché i romani e gli abitanti della regione acquistano e vendono oggetti usati online? Il 52% del campione (duemila persone in tutto) intervistato dalla DOXA, ha dichiarato di scegliere questa modalità perché consente di fare tutto da casa; il 49% per la velocità dell’acquisto ed il 47% per l’ampiezza dell’offerta disponibile.

Gli oggetti più venduti ed acquistati

Ma cos’è che, nel Lazio, viene principalmente richiesto nel settore “second hand”? Sul piano degli acquisti giganteggia la categoria “Casa&Persona” (86%) all’interno del quale si distinguono quali oggetti più comprati abbigliamento e accessori (37%) e arredamento e casalinghi (36%). Molto bene, sull'online, va anche la categoria “Elettronica” (57%), con prevalenza di articoli di telefonia (26%). Al terzo posto la categoria “Sports&Hobby” (58%) con in prima posizione libri e riviste (34%). Quarta posizione per la categoria “Veicoli” (27%), dove l’usato risponde alle criticità che sta vivendo l’industria dell’automotive. Specularmente anche sul fronte delle vendite si registra al primo posto la cessione d’oggetti di seconda mano che riguardano “Casa&Persona”, ma con un dato relativamente più contenuto (70%).

Le ragioni per le quali nel Lazio ci si affida così volentieri alla compravendita online dell’usato, sono presto dette. Per il 56% degli intervistati quello è infatti un comportamento sostenibile in grado di fare bene all’ambiente; molti sono anche quelli che ritengono sia da prediligere per sviluppare l’economia circolare e, in generale, per dare una seconda vita agli oggetti che non si usano più. Queste motivazioni fanno sì che nel Lazio fare “second hand” rappresenti il terzo comportamento sostenibile più diffuso (56,7%) dopo la raccolta differenziata (93%) e l’acquisto di lampadine LED (75,9%).