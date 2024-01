Acea Infrastructure vince due appalti nel centro-sud Italia

Acea Infrastructure, società del gruppo Acea, si è aggiudicata ben due gare d’appalto nel centro-sud Italia, precisamente in Molise e in Puglia per un totale di circa 2,1 milioni di euro.

La prima gara indetta dalla Grim riguarda la progettazione e l’attuazione di tutte le opere per la tutela del territorio e dell’acqua attraverso la riduzione delle perdite. Oltre a queste le operazioni in programma riguardano la digitalizzazione e il monitoraggio delle reti idriche in tutto il Molise. Il progetto è finalizzato all’ l’implementazione di un nuovo “sistema informativo territoriale” (Sit) che verrà integrato da un sistema di telecontrollo della distribuzione idrica con telelettura dei consumi. L’intervento interesserà 98 comuni della regione, in cui tutti i vecchi contatori saranno sostituiti con misuratori di ultima generazione, i cosiddetti smart meter. Verrà attuato anche un piano di distrettualizzazione della distribuzione comunale mediante l’installazione di misuratori di portata e pressione e lo sviluppo di servizi per la modellazione idraulica delle reti.

La seconda gara è stata indetta dall’Acquedotto Pugliese che gestisce 254 comuni, divisi tra Puglia, Basilicata e Campania, e porta l’acqua nelle case di circa quattro milioni di persone. Questa riguarda il supporto tecnico, nella fase di esecuzione a opere idrauliche, come serbatoi, camere di manovra, torrini piezometrici, impianti di depurazione, di trattamento dei rifiuti, di potabilizzazione, di sollevamento idrico e fognario, pozzetti di ispezione nonché la realizzazione di nuove reti idriche e fognarie. Il lavoro durerà 4 anni.

La società del Gruppo ACEA che si occupa di progettazione e di servizi ingegneristici e tecnologici realizzerà i due progetti attraverso l’uso di tecnologie avanzate che puntano non solo alla realizzazione di opere idrauliche all’avanguardia ma anche alla tutela e la valorizzazione della risorsa idrica.