Per Acea utili pari a 284,9 milioni di euro

E' stato approvato ieri dall’Assemblea degli Azionisti di Acea, il Bilancio di esercizio di Acea. L’Assemblea, ha anche presentato il Bilancio 2020 con un utile netto di 284,9 milioni di euro. “L’aumento degli utili" – scrive l’a.d. di Acea, Giuseppe Gola, nella lettera presentata agli Azionisti – "è attribuibile alla positiva performance delle attività regolate della distribuzione idrica ed elettrica e dimostra l'efficacia di una strategia mirata alla sostenibilità, elemento imprescindibile per il rilancio dell’economia nel nostro Paese”. Alla data di approvazione del bilancio, le azioni proprie sono pari a 416.99.

La proposta del Cda di Acea su destinazione dell’utile e distribuzione del dividendo (0,80 euro per azione che sarà messo in pagamento a partire dal 23 giugno 2021, con stacco cedola il 21 giugno e record date il 22 giugno) è stata accolta dall’Assemblea. Ma non solo. L’Assemblea ha anche deliberato in maniera positiva sulla seconda sezione della relazione sulla politica in materia di Remunerazione e sui compensi corrisposti. “Nel Piano Industriale 2020-2024” – si continua a leggere nella lettera firmata anche da Michaela Castelli, presidente di Acea – “si evidenziano elementi di evoluzione nella produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, in particolare nel fotovoltaico, e nelle attività realizzate in ottica smart city, per contribuire in modo sempre più marcato alla transizione energetica e alla decarbonizzazione". Presentata infine la Dichiarazione consolidata non finanziaria ai sensi del D.Lgs. 254/2016 (Bilancio di Sostenibilità 2020)

Green Bond

“Il successo del collocamento del Green Bond nello scorso mese di gennaio” – ricorda Giuseppe Gola- “conferma che la sostenibilità è fattore strutturale che guida le scelte strategiche di business e la gestione operativa, in una prospettiva di consolidamento e rafforzamento anche attraverso nuove opportunità di posizionamento del Gruppo nei settori di riferimento”.

“Un servizio migliore offerto ai cittadini”

La sindaca di Roma, Virginia Raggi non ha fatto mancare i suoi complimenti ai traguardi raggiunti da Acea. “Mi congratulo per i risultati di Acea Spa. Questi dati si traducono in un miglioramento del servizio offerto ai cittadini” – si legge nel comunicato della sindaca – "Innovazione tecnologia e sostenibilità sono temi al centro della politica aziendale e dell’amministrazione capitolina. Gli investimenti sulla rete idrica ed elettrica hanno portato benefici alla città”.

Assemblea in sicurezza

Nel rispetto delle normative anti Covid-19 l’intervento degli aventi diritto in Assemblea è avvenuto tramite il Rappresentante Designato da Acea. Ad inizio lavori, l’87,54% del capitale sociale risultava rappresentato in Assemblea.