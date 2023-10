Fuori dalla precarietà. Acea internalizza le addette all’accoglienza

Stop alla precarietà. Con un accordo sottoscritto dai sindacati territoriali di Roma e del Lazio di categoria Filctem Cgil, Flaei Cisl, Uiltec Uil le dipendenti del servizio di accoglienza che lavorano in appalto presso Acea sono state internalizzate.

Acea internalizza le lavoratrici della reception

“È l’importante risultato raggiunto, grazie all’azione sindacale, con cui, in un’importante azienda controllata dal pubblico, si supera il meccanismo delle esternalizzazioni e si restituisce stabilità e dignità al personale”, hanno commentato l’intesa il segretario generale della Cgil di Roma e del Lazio, Natale Di Cola e il segretario nazionale della Filctem Cgil, Ilvo Sorrentino.

Alle lavoratrici impegnate nei servizi di reception ed accoglienza nella sede Acea di piazzale Ostiense la ditta esterna applicava uno dei contratti più poveri per la mansione svolta, determinando basse retribuzioni, una condizione spesso aggravata dalla presenza di part time e di contratti precari. Per loro che adesso diventeranno dipendenti di Acea cambierà tutto.

“Finalmente, con la sottoscrizione dell’accordo unitario, tutto questo è stato superato prestando la giusta attenzione alla qualità del lavoro ed alla dignità del personale e dando l’esempio che - concludono Di Cola e Sorrentino - è possibile per le aziende partecipate o controllate dal pubblico re-internalizzare servizi e personale, qualificando e valorizzando il lavoro”.

La carta della persona e della partecipazione

Un percorso lungo che prende le mosse dal maggio scorso quando i sindacati hanno firmato insieme ad Acea la Carta della persona e della partecipazione “ed oggi - sottolineano . concretizziamo il primo degli indirizzi ed impegni in essa contenuti”.

“L’impegno di avviare percorsi di internalizzazione di attività svolte in appalto che, anche se non facenti parte del business core, sono necessarie per un efficace presidio dei processi, dei siti e delle infrastrutture, per la gestione dei quali è fondamentale il ricorso a personale competente e legato da un rapporto di fiducia con Acea”.