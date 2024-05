300 euro in più per i manutentori di Rfi di Roma e del Lazio ma l'accordo non piace a tutti i sindacati

Un aumento di 300 euro al mese, ferie garantite e una migliore gestione dei riposi. È quanto prevede l’accordo, sottoscritto lo scorso 6 maggio, tra Rete ferroviarie italiane e le sigle sindacali Filt-Cgil Roma e Lazio, Uil Trasporti Lazio, Fast e Orsa, per riorganizzare il settore “manutenzione infrastruttura” di Rfi di Roma e del Lazio. Parliamo di tecnici ed operai che, quotidianamente, intervengono sulle infrastrutture ferroviarie per permettere ai treni di circolare 365 giorni all'anno. Secondo i sindacati l’accordo ha una portata storica e chiude una vertenza iniziata circa quattro anni fa a livello nazionale.

L’accordo

L’accordo sottoscritto rappresenta, secondo i sindacati, un grande passo in avanti per quanto riguarda le condizioni lavorative e garantisce una maggior sicurezza, anche a livello occupazionale, un aumento dei salari, la riduzione dell’orario settimanale ed una migliore programmazione dei tempi di vita e lavoro.

“Questa è la nostra logica e la nostra risposta all’azienda, Rfi, che deve garantire la mobilità in sicurezza ed in puntualità all’intero sistema Paese – dichiarano, in una nota, il segretario generale della Fit-Cisl del Lazio, Marino Masucci, e il responsabile del dipartimento attività ferroviarie e servizi, Fabio Bonavigo - consci del nostro ruolo di rappresentanza e quindi di responsabilità, anche a costo di andare controcorrente, ci siamo fatti carico di condurre e portare a compimento questa importante trattativa, che conquista benefici per tutti i lavoratori interessati. Siamo sicuri che tutti ne apprezzeranno le potenzialità una volta messo a terra quanto convenuto”.

Le novità

Le novità presenti permetteranno ai lavoratori di non effettuare più di due notti tra due riposi settimanali e di godere effettivamente delle ferie programmate. Calano anche le ore medie settimanali, da 38 a 35, con un aumento salariale di oltre 300 euro mensili per tutti i lavoratori interessati. Questo maxi aumento è stato determinato dal fatto che, fino a poco tempo fa, i lavoratori, da contratto, operavano dal lunedì al venerdì in orari diurni. Così gli interventi notturni e, soprattutto, quelli del week end, venivano pagati come straordinari. Una situazione che, inoltre, rendeva difficile per il lavoratore godere di ferie e riposi programmati. Ora i turni saranno sempre su 5 giorni, che comprendono anche i week end, e su fasce orarie che comprendono anche la notte.

“Sul tema della sicurezza, abbiamo concordato l’avvio di una sperimentazione per l’individuazione di siti idonei al ‘training on the Job’, con particolare attenzione ai neoassunti” sottolineano i sindacalisti. “L’accordo – concludono i sindacalisti – rappresenta un’inversione di rotta in termini di lavorazioni internalizzate e, nel medio termine, getta le basi per nuove assunzioni, indispensabili per soddisfare gli impegni sottoscritti. Si tratta di un risultato tangibile e di una risposta concreta a vantaggio dei lavoratori, ottenuta a dispetto di chi, in questi intensi mesi di sforzi e trattative, ha provato a cavalcare la paura del cambiamento”.

Sciopero il 17 maggio

L’accordo, che nasce dalle linee guida sottoscritte dalle maggiori sigle sindacali lo scorso 10 gennaio, non soddisfa, invece, altri sindacati. In particolare Usb, Cub, Sgb e Assemblea Nazionale PdB-PdM, dopo quello dello scorso 13 marzo, hanno proclamato uno sciopero il prossimo 17 maggio “per un degno rinnovo contrattuale”. Secondo queste sigle il problema maggiore riguarderebbe la "consegna a RFI della più totale esigibilità di ultraflessibilità organizzativa: a costo economico zero e a tutto maggior danno delle condizioni di lavoro e della qualità complessiva delle vite delle persone lavoratrici interessate".