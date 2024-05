A Roma il caffè è aumentato del 14% in tre anni

I rincari ci sono ma il caffè è così importante che il ricarico sul consumatore non si avverte in maniera così preponderante. Certo, ci sono alcuni esercizi dove una tazzina si paga anche 1,50 ma, tutto sommato, nella Capitale il caro-caffè è rimasto contenuto. Lo dice a RomaToday Claudio Pica, presidente della Fiepet Confesercenti Roma che, tramite il suo osservatorio, ha spiegato come nella Città Eterna, nonostante l’aumento del costo delle materie prime, l’espresso rimanga per romani e turisti “un rito irrinunciabile”.

Il caro caffè

L’allarme era stato lanciato nei giorni scorsi da Assoutenti che, in una rilevazione, aveva calcolato quanto fosse aumentato il caffè al bar dal 2021 ad oggi. A Roma, per esempio, si sarebbe passati da un prezzo medio di 0,93 a 1,06. Un rincaro del +14%. Un rincaro sotto la media nazionale del 15% e che vede in testa Bolzano, dove un caffè si paga in media 1,38 euro. Il rincaro maggiore a Pescara, con un +28%.

L’espresso a Roma

Gli aumenti, quindi, ci sono stati. A volte si trovano anche bar dove il caffè costa 80 o 90 centesimi, ma sono casi rari. A Roma, secondo l’osservatorio Fiepet, il prezzo della tazzina di caffè è compreso in una forbice tra l’1,10 euro e 1,50 euro. Aumenti che divergono a seconda delle zone: nel centro storico si registra un aumento rispetto al 2021 mentre nelle periferie il prezzo rimane equilibrato. Di fatto, nel centro storico il rincaro è contenuto soprattutto rispetto alle altre città italiane o in relazione alle città d’arte. Infatti, con un prezzo medio di 1,06 euro, Roma è nettamente sotto la media nazionale 1,18 euro.

Il perché degli aumenti

I dati in possesso dell’Osservatorio di Fiepet-Confesercenti di Roma Lazio ci dicono che i rincari sono dovuti a tre fattori: al caro affitto, all’aumento del costo del personale e all’incremento della miscela di caffè. A questo scenario va aggiunto il contesto dei mercati internazionali. Gli esercenti, infatti, devono fare i conti con la borsa che regola il costo della miscela di caffè, che ad oggi ha visto un aumento del 50%. Attualmente, il caffè che proviene dal Canale di Suez e che giunge dall’Oriente ha costi maggiori di nolo e di trasporto e la situazione climatica in Brasile – dove l’inverno rischia di minacciare i raccolti - potrebbe influire sui rincari.

Al centro storico i prezzi non sono aumentati

“Come Fiepet-Confesercenti stiamo monitorando la situazione al fine di valutare la borsa merci del caffè internazionale” spiega Claudio Pica, presidente della Fiepet-Confesercenti di Roma e Lazio. In particolare, “alcuni bar del centro storico non hanno aumentato il prezzo del caffè facendosi carico dei costi” e decidendo, quindi, di diminuire i margini di guadagno. Una scelta certamente coraggioso visto che, solo negli ultimi 10 anni, a Roma e provincia hanno chiuso 1248 bar. “Possiamo dire che in gran parte dei bar della Capitale il costo della tazzina di caffè – in media - è di un euro e dieci proprio perché vogliamo che il caffè al bar per romani e turisti resti un rito irrinunciabile”.