Ancora una casa vinta: dall'inizio della "lotteria" è la 30esima a Roma e provincia

La fortuna arriva sul litorale romano, nell'estrazione di lunedì 3 maggio è stata vinta una casa + 200.000 euro ad Anzio, grazie a una vincita al gioco VinciCasa.

"Sono già 159 i vincitori in tutto il territorio Italiano, - afferma Agimeg, l'Agenzia Giornalistica sul Mercato del Gioco - quella di Anzio è la trentesima casa vinta nel Lazio". La formula di gioco Win for Life di Sisal, mette in palio un premio incentrato su un bene concreto e tangibile. Il "5" centrato ad Anzio, in provincia di Roma permetterà al fortunato giocatore di scegliere la casa che desidera, in massima libertà, su tutto il territorio italiano e avrà ben 2 anni di tempo per trovarla.