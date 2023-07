Sovvenire alle necessità della Chiesta con una firma all'8 per mille

“Sovvenire alle necessità della Chiesa. Corresponsabilità e partecipazione dei fedeli” è il titolo di un documento dei Vescovi italiani del 1988. Anche oggi esso fa da riferimento e stimolo all’impegno di tanti italiani nel destinare l’8 per mille alla Chiesa Cattolica tramite una semplice firma al momento della dichiarazione dei redditi. Una firma che non costa nulla ma che assommata a tante altre crea una percentuale di firme in base alla quale lo Stato Italiano destina in maniera proporzionale l’8 per mille del gettito IRPEF alla Chiesa Cattolica.

“Sovvenire alle necessità della Chiesa” attraverso le offerte dei fedeli alla propria comunità parrocchiale o diocesana oppure con la firma dell’8 per mille alla Chiesa Cattolica è quanto mai necessario. Fin dai tempi apostolici la Chiesa si è sostenuta con le offerte dei fedeli ed anche oggi chiede di essere aiutata innanzitutto dai suoi appartenenti ma anche da coloro che stimano il suo operato.

Anche la Chiesa diocesana vive di otto per mille. Certamente da alcuni anni le offerte sono diminuite ma la Chiesa non si è mai è stancata di aiutare. Ecco perché firmare l’8 per mille a favore della Chiesa Cattolica non costa nulla e aiuta tanto!

I progetti realizzati a Tivoli e Palestrina grazie all’8 per mille

"Anche la nostra Chiesa diocesana vive di otto per mille. Certamente da alcuni anni le offerte sono diminuite ma la Chiesa mai si è stancata di aiutare. - afferma Mauro Parmeggiani, Vescovo di Tivoli e di Palestrina -. Vi chiedo quindi di non esitare a firmare l’8 per mille a favore della Chiesa Cattolica: non costa nulla e aiuta tanto!"

"A Tivoli e Palestrina con l’8 per mille riusciamo a sostenere le Caritas diocesane e molte Caritas parrocchiali, i Consultori diocesani. Due Mense per i poveri, un dormitorio notturno per papà separati, una Casa per ragazze con bambini, una Scuola di italiano per immigrati... In questi ultimi anni siamo riusciti a realizzare la nuova chiesa di Valle Martella, un restauro architettonico alla Cattedrale di Tivoli, a quella di Palestrina - per la quale inizieranno a breve i lavori -, alla parrocchia di Roviano, a quella di San Biagio in San Vito Romano, a quella di Casape. Abbiamo ristrutturato la Canonica di S. Paolo a Genazzano, quella de La Forma. A breve interverremo sulla chiesa della SS.ma Annunziata a Palestrina, su quella di S. Sisto a Bellegra, di Poli e di Castel Madama. Da alcuni mesi abbiamo riaperto, dopo tanti anni, la bellissima chiesa di San Vincenzo a Tivoli".

"Altri sono i progetti in fase di realizzazione o che si potrebbero realizzare. Tutto sarà possibile se sentendoci parte di una comunità, con una semplice firma, manifesteremo la nostra corresponsabilità e partecipazione alla vita della Chiesa che da sempre si spende a favore dell’uomo, di tutto l’uomo e di ogni uomo, che conserva il suo patrimonio artistico e culturale e si impegna a metterlo a disposizione delle comunità favorendo ciò che oggi manca tanto: la possibilità di aggregazione e di crescita nella fraternità e nella carità" conclude il Vescovo.

Fonte Diocesi di Tivoli e Palestrina