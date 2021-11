5 buoni motivi per fare il Cammino di Santiago

Lo scorso 9 novembre Roma ha ospitato un evento dove la Galizia e il Cammino di Santiago sono stati i protagonisti. Suggestiva serata a cura di L'Axencia di Turismo de Galicia e Turespaña, nella quale gli operatori turistici nazionali hanno avuto l'opportunità di scambiare opinioni, progetti e prospettive di futuro con i galiziani in vista del prossimo anno "Xacobeo". La gastronomia ha avuto anche un importante spazio nella serata grazie allo chef Stellato galiziano Michelin Pepe Solla, che ha preparato con cura una selezione di gustosi piatti della gastronomia galiziana a base di pesce, frutti di mare e formaggi.





A tal proposito, vorremmo raccontarvi cinque motivi per i quali ora è il momento preferibile per fare il Cammino di Santiago.



1. PREPARAZIONE.

Prima di partire e per pianificare il vostro viaggio, avrete l’opportunità unica di rivolgervi al Centro Multimediale Interattivo di Turespaña a Roma (Piazza di Spagna, 55) dove interagendo con un videowall di 6 metri di lunghezza potrete visualizzare tutta l'informazione riguardante le tappe, l'alloggio, i cammini, ecc. Le informazioni reperite si possono anche inviare alla vostra mail per consultarle in qualsiasi momento lo vogliate. Per avere più info scrivi: centromultimedialeroma@gmail.com



2. GASTRONOMIA.

Il Cammino può essere considerato anche un percorso gastronomico. Pensate ad esempio il percorso del Cammino Francese dove tappa dopo tappa potrete degustare piatti e vini della tradizione castigliana, e, frutti di mare e polipo una volta arrivati in Galizia. O anche nel Cammino del Nord oppure in quello Primitivo scoprirete dai sapori montanari delle asturie con i suoi legumi e formaggi ai sapori del mare galiziano.



3. CULTURA.

Se si cammina quindi, c'è anche il tempo per visitare paesi e città ai quali arriverete tappa dopo tappa. ad esempio, nel Cammino Francese potrete ammirare maestose cattedrali come quella di Burgos e Leon, o partecipare alla tradizionale festa di San Fermín a Pamplona. E certamente anche la scoperta della meta finale: Santiago di Compostela.



4. GLI INCONTRI.

Tutti i pellegrini concordano su quest'affermazione: nel Cammino troverai delle persone meravigliose. Sicuramente diventeranno anche vostri amici poiché il Cammino crea un forte vincolo tra coloro che lo percorrono. Parliamo anche dell'ospitalità offerta dagli "hospitaleros" (coloro che gestiscono gli ostelli o alberghi), gli abitanti dei vari paesi e i gestori dei bar e ristoranti.



5. INSTROSPEZIONE.

Non importa quale sia stata inizialmente la vostra motivazione per intraprendere il Cammino, poi ci sarà una certezza: il Cammino ti segna. Non c'è dubbio che quest'esperienza vi cambierà in qualche modo. Dimenticate i vostri telefonini e la routine e andate alla riscoperta di voi stessi in mezzo alla pace, alla natura, ai luoghi da scoprire o magari affrontando e superando le sfide e gli ostacoli che il cammino vi riserverà. Strada facendo cambierà la vostra visione della vita e di voi stessi.



E adesso... siete pronti per percorrere il Cammino?