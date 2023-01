Dossier Soldati traditi

“Mio padre militare ucciso dall’uranio e dimenticato dal Ministero della Difesa”

Il maresciallo romano Alberto Sanna è morto di tumore a causa dell'esposizione a uranio impoverito. Lo Stato italiano sapeva, ma non ha riconosciuto i figli come vittime del dovere per oltre dieci anni. Questa è la loro storia