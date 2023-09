Cosa sta (veramente) succedendo ai treni regionali del Lazio, e quanto durerà

“Atipico consumo dei profili delle ruote dei treni”. Queste le parole con cui Trenitalia e Rfi hanno riassunto il motivo alla base della disastrosa situazione in cui, da metà settembre, sono precipitate le linee regionali del Lazio, con centinaia di treni cancellati e la riprogrammazione integrale del servizio su sei linee fondamentali per i pendolari per questioni di sicurezza.

Il contenuto è riservato agli abbonati.