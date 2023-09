La spesa di notte. Viaggio tra i supermercati di Roma aperti 24 ore

Per la generazione dei nati a cavallo tra gli anni ‘70 e ‘80 il punto di riferimento per gli acquisti lampo a serata inoltrata o nel cuore della notte erano i drugstore. A Roma oltre a quello nella stazione Termini, gli empori aperti ventiquattro ore su ventiquattro servivano via Portuense, l’Ardeatino e piazzale Clodio. Piccole superfici nelle quali si poteva trovare tutto, a qualsiasi ora

Il contenuto è riservato agli abbonati.