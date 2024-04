“Con gli striptease facciamo la rivoluzione”. Una notte nel tempio del burlesque (PODCAST)

Prima domanda: “Sul palco è come se fossi un’altra persona?”. Risposta: “Forse fuori dal palco”. Al telefono c’è Sally Van Tassel. È il suo nome d’arte, quello di battesimo preferisce tenerlo per sé. Ha 48 anni e fa burlesque da quando ne aveva 35: “Nei miei numeri uso il fuoco, le lame, non sono un oggetto, ma un soggetto sessuale. Qui la donna comanda, non si spoglia per piacere agli altri, ecco perché il burlesque è rivoluzionario”, dice a Dossier. Anche Daisy è d’accordo. Ha 34 anni e pratica “l’arte dello stuzzicare” dal 2017: “Non ci spogliamo solamente. Celebriamo il nostro corpo, la gioia di vivere la nostra sensualità e la nostra femminilità, il nostro è un movimento politico”, dice mentre finisce di truccarsi. Stasera si esibirà in uno dei templi del burlesque di Roma. La diciassettesima notte capitale, l’abbiamo passata qui.

