Non solo Trevignano, tutte le volte che la Madonna è comparsa nel Lazio

C’è chi ha osservato il sole vacillare e racconta di aver visto il cielo tingersi di rosso color porpora. Qualcuno è venuto per la prima volta, attratto dalla risonanza mediatica del fenomeno, “anche solo per pregare, non fa male a nessuno”. Altri sono degli habitué e difendono Gisella a spada tratta. “Io so che è vero, quando uno soffre, nel momento della sofferenza, sa ciò che è vero”, dice una signora uscendo dalla zona recintata. Anche questo tre del mese, come da sei anni a questa parte con una puntualità certosina, la Madonna sarebbe comparsa a Gisella Cardia, sedicente veggente, su una collinetta di Trevignano Romano che si affaccia sulle sponde del lago di Bracciano.

La storia di Gisella

Tutto ha inizio nel 2016 con un viaggio a Medjugorje della donna, ex imprenditrice nel settore ceramiche, recentemente condannata in primo grado a due anni per bancarotta fraudolenta, con sospensione della pena. Gisella, di origini messinesi, all’anagrafe Maria Giuseppa Scarpulla, aveva acquistato con il marito una statua della Vergine presso il luogo di culto in Bosnia Erzegovina. Una volta portato in Italia, il manufatto avrebbe iniziato a lacrimare sangue e da quel momento l’Immacolata avrebbe iniziato a comunicare con Gisella che, per condividerne i messaggi, ha iniziato a organizzare momenti collettivi di preghiera in occasione delle apparizioni: ogni tre del mese a partire dalle 14.30. Ma non è tutto. Negli anni, nei racconti della donna, le statuette lacrimanti sarebbero diventate quattro, sul suo corpo sarebbero comparse delle stimmate, nella sua abitazione - a detta del marito - sarebbero comparse scritte in aramaico sulle pareti. Inoltre in alcuni incontri la donna avrebbe moltiplicato delle teglie di pizza per far mangiare tutti i presenti e - secondo i racconti di alcuni testimoni - per un certo periodo sosteneva di essere incinta dello Spirito Santo.

Ad assistere alle comunicazioni della Santa Vergine, questo tre di aprile, c’erano circa 300 persone. Per la maggior parte anziani, provenienti da tutta Italia - e non solo - infuriati per l’ordinanza del sindaco che ha impedito di parcheggiare nei pressi della radura “Campo delle Rose”. La crescente attenzione mediatica sta infatti creando qualche problema alla 53enne siciliana e alla Onlus da lei fondata, “La Madonna di Trevignano Romano”. Se le prime apparizioni, infatti, avvenivano in un terreno preso in affitto dalla donna, a pochi lotti di distanza dal luogo di raduno attuale, adesso i pellegrini sono ospitati in un terreno acquistato dalla donna “grazie alla donazione di un fedele”, ma inserita nell’Ente Parco di Bracciano e Martignano e collocata in un’area “ad alto vincolo” dove vige il divieto di edificare, ma anche di installare strutture mobili, gazebi per accogliere i fedeli e, addirittura, di calpestare il suolo se non con mezzi agricoli.

I testimoni

“Hanno delimitato l’area con recinzioni che non rispettano le norme dell’Ente parco, per cui i singoli modulari dovrebbero essere superiori ai 30 cm di altezza per lasciare libero il passaggio agli animali selvatici”, denuncia l’avvocata Lara Serao che insieme a un gruppetto di altri abitanti della zona ha provato a entrare nell’area di preghiera, per essere poi cacciata dai membri dell’associazione “perché non stava pregando con il rosario in mano”. L’avvocata osserva come, rispetto alle preghiere precedenti, siano scomparsi all’interno del campo il carretto dei porchettari che vendeva bibite e cibarie e la bancarella dei gadget. Inoltre stavolta, anche a causa dell’ordinanza di divieto di avvicinamento dei veicoli a motore, il lotto adiacente non è stato adibito ad area di sosta con annesso parcheggiatore abusivo, come avvenuto in passato. “Ma resta il fatto che non devono sottostare alle nostre stesse regole”, afferma Serao, proprietaria di un terreno nelle vicinanze e convinta che “l’associazione comprerà altri terreni circostanti con l’idea di dare vita a un vero e proprio santuario”.

Ho visto la Madonna in una chiesa di Sabbioneta e mi ha concesso poteri per modificare il sangue dei vaccinati Una fedele, in uscita dal raduno di Trevignano

“Io Gisella l’ho incontrata per un’udienza privata e non mi ha chiesto soldi” dice in uscita dall’evento una signora, rispondendo a chi accusa la veggente di “comunicare con la Madonna” solo per un tornaconto economico. Se le compravendite in loco sono scomparse, il negozio online, accessibile dal sito che riporta i messaggi mensili della Vergine, è più che attivo, con la possibilità di acquistare libri e copie della statuetta a cifre che oscillano dai 30 ai 3.000 euro. Ma i fedeli non si scompongono: quelli che vengono da lontano usufruiscono della scontistica offerta dall’associazione per pernottamenti e pasti nei paraggi, credono ciecamente nella buona fede della veggente e, tra loro, incontriamo anche chi ne condivide i poteri rivelatori.

“Non è una chiacchiera, vengo da sei anni qua”, dice un uomo che è partito la mattina dall’Altopiano di Colfiorito, al confine con le Marche, “io stesso ho avuto un’apparizione di San Gabriele dell’Addolorata, mi ha fatto compagnia per 15 minuti dieci anni fa, in un momento di difficoltà”. Un’altra donna viene da Sabbioneta, provincia di Mantova, e racconta di “essere in grado di modificare il sangue dei vaccinati, eliminando il grafene, che fa sì che si uniscano tutti i globuli rossi”, grazie all’intercessione della Madonna. Una capacità, quella di modificare la composizione del sangue, che forse potrebbe risultare utile a Gisella stessa, se la recente analisi, che un investigatore privato avrebbe trasmesso alla procura di Civitavecchia, venisse confermata. Secondo questi risultati, infatti, le tracce ematiche sul volto della statuetta apparterrebbero a un maiale.

Gli altri casi storici

Apparizioni e comunicazioni mistiche sono insomma abbastanza diffuse e il Lazio ha una lunga storia di avvenimenti di questo tenore. Sempre da Medjugorje proveniva la statuetta della Madonna di Civitavecchia, che dal 2 febbraio al 15 marzo 1995 avrebbe lacrimato sangue per ben quattordici volte, la prima alla presenza di una bambina di cinque anni, Jessica Gregori, figlia della coppia cui il manufatto era stato regalato. Informato il vescovo di Civitavecchia, monsignor Girolamo Grillo, la statuetta venne spostata dalla diocesi in luogo segreto. L’ultima volta avrebbe lacrimato proprio tra le mani del vescovo Grillo, in un momento di preghiera alla presenza di alcuni testimoni. Diverse analisi scientifiche, compresa una TAC effettuata presso il Gemelli, esclusero la presenza di marchingegni meccanici all’interno della statua. Il sangue risultò appartenere a un essere umano di genere maschile. Dall’estate del ‘95 la Madonnina è esposta alla venerazione dei fedeli nella chiesa di Sant'Agostino a Civitavecchia.

Nei pressi di Velletri, il 1 ottobre 2010, la Santa Vergine sarebbe invece comparsa ad Angela Bartoli, cuoca in pensione che era andata in cerca di funghi sul Monte Artemisio in compagnia del figlio. Colta da improvvisa stanchezza, la donna si era fermata a riposare in una radura, sotto un albero, mentre il figlio aveva proseguito l’escursione in solitaria, per qualche minuto. Tornato dalla madre, l’avrebbe sentita urlare “Signora mia aiutami” e l’avrebbe trovata in ginocchio in un vecchio edificio in pietra abbandonato. La signora riferì al figlio, all’epoca scettico, che la Madonna le aveva consigliato di bere l’acqua della sua fonte e che ne avrebbe ricavato effetti benefici. Inoltre le aveva promesso ulteriori apparizioni, ogni primo giorno del mese. Nel tempo anche il figlio si ricredette e, una volta che la notizia si diffuse sui giornali locali, gruppi di fedeli iniziarono a recarsi mensilmente presso la Fonte per udire dalla signora il messaggio della Madonna. Un pellegrinaggio che prosegue anche dopo la morte della veggente, avvenuta il 13 gennaio 2019, a dispetto degli avvisi della Asl locale che sconsiglia di bere l’acqua della Fonte - come da rito messo in pratica dai fedeli - perché non potabile e ad alto contenuto di arsenico.

Tra i più noti e longevi luoghi di pellegrinaggio mariano, anche la Grotta della Apparizioni di Marta, provincia di Viterbo, sorge nei pressi di un lago, quello di Bolsena. Ad assistere per prime alla comparsa della Madonna, nella grotta nei pressi della provinciale che conduce a Capodimonte, furono tre bambine di 8/9 anni, Maria Antonietta, Ivana e Brunilde: era il 19 maggio del 1948. Da quel giorno centinaia di fedeli e di curiosi cominciarono a recarsi nel luogo dell’apparizione. Nuovi veggenti e nuove premonizioni si susseguirono - persino il miracolo di una bambina guarita improvvisamente, a seguito di un pellegrinaggio, da un male incurabile a un braccio - e le autorità furono costrette a contingentare gli accessi alla grotta, visto l’elevato numero di fedeli visitanti. Tra i vari miracoli riportati nei decenni, il frate cappuccino cui era stato assegnato il compito di una verifica sulla veridicità degli avvenimenti messianici, avrebbe visto il sole roteare e il cielo scomporsi in mille colori. Tra le tante testimonianze degli abitanti della cittadina, vale la pena riportare quella di un anziano oste del luogo, ripresa da un documentario andato in onda su Tele Viterbo. Stimolato sull’autenticità degli episodi mistici, rispose: “Io non so niente, so solo che in quegli anni ho venduto tanto vino”.