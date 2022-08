Dossier Transizione negata/2

Transizione di genere: sempre più minori, sempre meno interventi chirurgici

Al SAIFIP, il servizio del San Camillo per l'adeguamento dell'identità fisica all'identità psicologica, l'età media di chi si presenta è di 16 anni. Sempre più giovani si definiscono non binari e spesso non vogliono intraprendere neanche la terapia ormonale. Ne abbiamo parlato con Gioele Lavalle di Gender X, e con Leila Pereira, presidente di Libellula e storica attivista trans