Dossier Droghe in città

La tossicodipendenza a Roma è ancora un problema

Nel 2020, i SerD della Regione Lazio avevano in carico 13.384 utenti, oltre 800 soggetti in meno dell’anno precedente. È Roma Est a detenere il primato della presenza di utenti presso il SerD con i quartieri Tor Bella Monaca e Tor Pignattara in testa