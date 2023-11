Dossier Il reportage

Pietre d’inciampo bruciate, svastiche sui muri. Ora la comunità ebraica romana ha paura

C’è chi nasconde la collana con la stella di David, chi non va più in sinagoga temendo attentati come quello del 1982. Ritratto di una comunità spaventata: “Clima d’odio e antisemitismo dopo i bombardamenti su Gaza. Roma ci vuole ancora?”