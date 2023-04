Isolate dalla famiglia, picchiate con una mazza da baseball. Le storie di due ex Testimoni di Geova

Per spiegarsi cita una canzone: “È un po' come quel pezzo degli Eagles, puoi fare il check in ma non puoi fare il check out”. Flavia (nome di fantasia) è una ex testimone di Geova che qualche anno fa ha deciso di abbandonare il culto. Ma “è impossibile farlo senza subirne le conseguenze”, spiega a Dossier. Si riferisce al fenomeno dell’ostracismo, l’isolamento sociale a cui vengono sottoposti gli ex Testimoni. Clara, un’altra fuoriuscita, chiarisce di cosa si tratta: “Da un giorno all'altro diventi trasparente. Se incroci sul marciapiede un testimone di Geova lui non ti saluta più, non ti vede più, è come se non esistessi. Per lui puoi pure morire”.

