Chi sono i bagnini di Roma. Storie, sogni e timori di chi da anni sorveglia le spiagge della Capitale

Mentre si fa sempre più difficile trovare bagnini, a Roma c’è chi fa questo mestiere, seppur con fatica, da decenni. Veri e propri pilastri di una categoria a lungo sottovalutata e di cui, spesso, non è stata riconosciuta l’effettiva professionalità. Uomini che hanno vissuto la maggior parte della propria vita in spiaggia: a lavorare in riva al mare hanno iniziato presto, a volte anche prima di...

Il contenuto è riservato agli abbonati.