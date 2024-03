Il jolly di Comune e Regione. Così Asilo Savoia si è presa i servizi sociali di Roma

Ci sono voluti 18 anni prima che la Regione Lazio si adeguasse alla riforma del titolo V della Costituzione, con la quale gli enti locali sono stati investiti di una serie di responsabilità, anche in tema di politiche sociali. Quasi due decenni durante i quali realtà come l’azienda per i servizi alla persona Asilo Savoia, ex IPAB, costituita a fine ‘800 su concessione di Re Umberto I e decreto dell’allora presidente del Consiglio Francesco Crispi, ha operato con il freno a mano tirato. Dal 2019 in poi, con una pausa forzata durante la pandemia, l’ente pubblico ha mollato gli ormeggi allargando sempre di più la sua presenza e la sua influenza nel settore del sociale a Roma e provincia.

