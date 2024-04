Straordinari non pagati, contratti pirata. Il “sistema dello sfruttamento" nelle coop sociali di Roma

Paola è giovane, ma già da qualche anno lavora a Roma con bambini e bambine con disabilità e “bisogni educativi speciali”. Fa l’Oepac, operatrice educativa per l’autonomia e la comunicazione, un servizio che a scuola le famiglie possono richiedere dai 3 ai 18 anni. Ha firmato qualche mese fa un contratto a tempo indeterminato con una cooperativa sociale che da anni lavora in questo settore nella Capitale (e non solo). Il contratto è di 12 ore settimanali, ma l’orario è flessibile e può arrivare, si legge, a 38. Da allora ne fa regolarmente 27 a settimana. E però quelle 15 ore in più, di fatto strutturali, buste paga alla mano non vengono pagate come straordinario. Anche il suo Tfr, trattamento di fine rapporto, è calcolato su 12 ore, e così le ferie che matura.

