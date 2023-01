Dossier MIND THE GAP

Addio servizi e agevolazioni per il trasporto. Di notte Roma lascia le donne sole

I buoni sconto per taxi ed Ncc sono scaduti, così come il servizio 'Per Lei' della cooperativa Radio Taxi. La città non prevede agevolazioni per il trasporto di pubblica utilità delle donne, in particolare nelle ore notturne. E resta ai vertici delle classifiche di molestie subite e di altri indici di violenza