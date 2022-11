"Con la residenza potremo pagare la bolletta e avere il medico di base": a cosa serve davvero la direttiva Gualtieri per le occupazioni

Dal 2014 le persone che occupano abusivamente immobili pubblici o privati non possono stabilire la residenza nel luogo in cui vivono per effetto del decreto Renzi-Lupi, varato quando l’ex segretario del Partito Democratico guidava il governo. Questo significa non poter richiedere l’allaccio delle utenze e dover ricorrere molto spesso a una residenza fittizia per accedere ai servizi essenziali, dal medico di base all’iscrizione nelle liste del pubblico impiego. Con la direttiva 1/2022 il sindaco di Roma Roberto Gualtieri ha deciso di sanare una situazione che ha portato migliaia di occupanti a vivere nell’irregolarità...

Il contenuto è riservato agli abbonati.