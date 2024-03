Dossier Oltre la monogamia

Troppie, triangoli e coppie aperte. Chi sono e come vivono i poliamorosi di Roma (VIDEO)

Roberto, Alessandro e Antonio stanno insieme da aprile. Alberto e Giorgia da 17 anni, fanno gli insegnanti e hanno due figli: “Siamo famiglie come le altre, e rivendichiamo il diritto di esserlo. Il sesso? Non è come pensa la gente”