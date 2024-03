L’Officina Pasolini deve trasferirsi. Abbandonare l'attuale sede per andare nella palazzina di fronte. Lo prevede un accordo tra la Regione Lazio e il Ministero degli Esteri, con pure Sport e Salute, nell’ambito della “ridistribuzione, ristrutturazione e completamento” del complesso Ex Civis. Ma come sarà la nuova Officina Pasolini? Dossier può mostrarvi il progetto in anteprima

Il contenuto è riservato agli abbonati.