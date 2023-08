Dossier Impieghi 2.0

"Così guadagniamo un sacco di soldi". I nuovi lavori on line spiegati a chi non li conosce

Gamer, youtuber, influencer e non solo. Dopo l'incidente che ha visto coinvolto il gruppo di youtubers "The Borderline" abbiamo cercato di capire cosa voglia dire, al giorno d'oggi, mettersi in proprio e tentare una carriera diversa dai lavori tradizionali