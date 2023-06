Dossier Notti capitali/10

Car sex e scambismo a 4 euro l’ora. Una notte nel parcheggio del sesso (PODCAST)

Decine di coppie e single in cerca di “amici”, gemiti in sottofondo, prostituzione. Un comune martedì sera al parking Camporella di Settecamini: “Con 80 rose possiamo giocare. Preferisci me, mio marito o entrambi?”