Dossier Molestie impunite

Palpate sui bus, fischi e insulti sessisti: 7 donne su 10 hanno subito violenze sui mezzi della Capitale

Roma non è una città per donne: qui la violenza di genere resta impunita. Solo alla stazione Termini e solo nei primi mesi del 2022 sono state denunciate 86 molestie. Conseguenze per i colpevoli? Zero